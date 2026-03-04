Logo TVN Warszawa
Wesoła

Biblioteka pod okiem dzika

Widok na bibliotekę (I nagroda)
Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej
Źródło: XYSTUDIO/UM Warszawa
Dzielnica Wesoła rozstrzygnęła konkurs architektoniczny na koncepcję biblioteki. Wygrała propozycja biura XYSTUDIO. W centralnym punkcie nowego budynku znajdzie się czytelnia podkreślona świetlikiem w dachu. Regały będą jednocześnie ścianami wewnętrznymi. Całości będzie "strzegł" drewniany dzik.

Urząd dzielnicy ogłosił wyniki konkursu na koncepcję nowej biblioteki w Wesołej. Budynek ma stanąć na rogu ulic Chodkiewicza i Berenta. Biblioteka ma mieć około 500 metrów kwadratowych. Poza częścią biblioteczną z czytelnią i wypożyczalnią, przewidziano przestrzeń dla organizacji pozarządowych, strefę dla młodzieży i kuchnię warsztatową.

Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej
Widok na bibliotekę (I nagroda)
Widok na bibliotekę (I nagroda)
Źródło: XYSTUDIO
Widok na wejście do biblioteki (I nagroda)
Widok na wejście do biblioteki (I nagroda)
Źródło: XYSTUDIO
Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej
Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej
Źródło: UM Warszawa
Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej
Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej
Źródło: UM Warszawa
Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej
Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej
Źródło: UM Warszawa

Nie wytną ani jednego drzewa

Konkurs wygrała pracownia architektoniczna XYSTUDIO. Otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 25 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na projekt. Koncepcję doceniono za klarowny układ funkcjonalny wnętrza oraz uwzględnienie wszystkich istniejących na działce drzew.

"Projekt nadaje właściwą hierarchię poszczególnym przestrzeniom – w centralnym miejscu lokalizuje czytelnię otoczoną regałami z książkami, dodatkowo podkreśloną świetlikiem w dachu. W twórczy sposób potraktowano regały na książki, które zostały zintegrowane z konstrukcją i stanowią ściany wnętrz; przerwy między regałami wykorzystano jako ciągi komunikacyjne" - wyjaśnił w komunikacie Urząd Dzielnicy Wesoła.

Oceniającym pracę spodobała się także elastyczność wnętrza, które można wykorzystać do organizacji wydarzeń integrujących lokalną społeczność.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: XYSTUDIO

Inwestycje w WarszawieArchitektura i design
