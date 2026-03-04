Biblioteka pod okiem dzika

Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej Źródło: XYSTUDIO/UM Warszawa

Urząd dzielnicy ogłosił wyniki konkursu na koncepcję nowej biblioteki w Wesołej. Budynek ma stanąć na rogu ulic Chodkiewicza i Berenta. Biblioteka ma mieć około 500 metrów kwadratowych. Poza częścią biblioteczną z czytelnią i wypożyczalnią, przewidziano przestrzeń dla organizacji pozarządowych, strefę dla młodzieży i kuchnię warsztatową.

Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej Widok na bibliotekę (I nagroda) Źródło: XYSTUDIO Widok na wejście do biblioteki (I nagroda) Źródło: XYSTUDIO Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej Źródło: UM Warszawa Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej Źródło: UM Warszawa Zwycięski projekt biblioteki w Wesołej Źródło: UM Warszawa

Nie wytną ani jednego drzewa

Konkurs wygrała pracownia architektoniczna XYSTUDIO. Otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 25 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na projekt. Koncepcję doceniono za klarowny układ funkcjonalny wnętrza oraz uwzględnienie wszystkich istniejących na działce drzew.

"Projekt nadaje właściwą hierarchię poszczególnym przestrzeniom – w centralnym miejscu lokalizuje czytelnię otoczoną regałami z książkami, dodatkowo podkreśloną świetlikiem w dachu. W twórczy sposób potraktowano regały na książki, które zostały zintegrowane z konstrukcją i stanowią ściany wnętrz; przerwy między regałami wykorzystano jako ciągi komunikacyjne" - wyjaśnił w komunikacie Urząd Dzielnicy Wesoła.

Oceniającym pracę spodobała się także elastyczność wnętrza, które można wykorzystać do organizacji wydarzeń integrujących lokalną społeczność.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska