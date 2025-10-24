Zderzenie w tunelu POW. Gigantyczny korek

Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

W tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy doszło do kolizji. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uczestniczyły w niej trzy samochody osobowe.

GDDKiA podała informacje o kłopotach z przejazdem. "Utrudnienie na S2, odcinek węzeł Puławska - węzeł Wilanów. Tunel POW. Zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Terespola. Ruch odbywa się pasem środkowym oraz prawym. Utrudnienie powstało około godz. 18:20. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godz." - wymieniono.

Według map Google korek ma około 12 kilometrów. Zaczyna się za węzłem Opacz, przed Aleją Krakowską.