34-latkowi grozi do 10 lat więzienia

Uwagę policjantów z Ursynowa zwrócił mężczyzna, którego zachowanie wskazywało, że jest mocno pobudzony.

"Po podjęciu interwencji nerwowo się zachowywał, trzęsły mu się ręce i nie chciał odpowiadać na pytania. A po chwili próbował uciec" - informuje asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Policjanci zatrzymali 34-latka. Mężczyzna w saszetce miał 72 woreczki foliowe z narkotykami: marihuaną, amfetaminę, mefedronem oraz tabletkami MDMA.

Podrobiony dokument

To jednak nie był koniec problemów 34-latka. "Podczas legitymowania okazało się, że mężczyzna posługuje się podrobionym dokumentem tożsamości, w którym widniało jego zdjęcie, natomiast dokument wskazywał na obywatela Republiki Czeskiej" - podaje asp. szt. Haberska.

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających oraz zarzut posłużenia podrobionym dokumentem tożsamości.

Decyzją sądu mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

