Palił się budynek sąsiadujący z aresztem

Pożar na Kłobuckiej Źródło: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 PSP w Warszawie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informują strażacy, pożar wybuchł w warsztacie samochodowym zlokalizowanym przy murze Aresztu Śledczego Warszawa-Służew przy ulicy Kłobuckiej.

"Na miejscu zlokalizowano pożar rozwinięty w przyległych zabudowaniach, podano prądy wody w natarciu. Szybkie powiadomienie, krótki czas wejścia do akcji od zgłoszenia pozwolił na zlokalizowanie źródła pożaru i niedopuszczenia do jego rozwinięcia na cały obiekt" - poinformowała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Pożar na Kłobuckiej Źródło: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 PSP w Warszawie

"Finalnie udało się obronić warsztat i przyległy magazyn. Nie było osób poszkodowanych" - poinformowali stołeczni strażacy.

Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.

Czytaj też: Pożar na parterze bloku. Cztery osoby w szpitalu, wśród poszkodowanych dziecko

Pożar bloku w Ząbkach Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Opracował Dariusz Gałązka/ tam