Palił się budynek sąsiadujący z aresztem

Jak informują strażacy, pożar wybuchł w warsztacie samochodowym zlokalizowanym przy murze Aresztu Śledczego Warszawa-Służew przy ulicy Kłobuckiej.
"Na miejscu zlokalizowano pożar rozwinięty w przyległych zabudowaniach, podano prądy wody w natarciu. Szybkie powiadomienie, krótki czas wejścia do akcji od zgłoszenia pozwolił na zlokalizowanie źródła pożaru i niedopuszczenia do jego rozwinięcia na cały obiekt" - poinformowała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
"Finalnie udało się obronić warsztat i przyległy magazyn. Nie było osób poszkodowanych" - poinformowali stołeczni strażacy.
Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.
