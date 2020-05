Lasy Miejskie nie chcą zakazu palenia ognisk na polanie w Powsinie

Pismo do Lasów Miejskich skierował Bartosz Dominiak. Czytamy w nim, że zwraca się z prośbą o bezwzględny zakaz rozpalania ognisk na powsińskiej polanie (teraz zgodnie z przepisami można to robić). "Wiosenna pogoda, mimo obostrzeń wprowadzonych przez rząd, zachęca ludzi do spędzania czasu w tym miejscu, co stanowi zagrożenie zarówno pod kątem epidemiologicznym, jak i pożarowym"– stwierdził w piśmie skierowanym do dyrektora Lasów Miejskich Karola Podgórskiego.