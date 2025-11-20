Będzie nowe przejście dla pieszych przez Dolinę Służewiecką

31.05.2021 | Więcej praw, ale też i obowiązków dla pieszych. Od czerwca zmiany w Kodeksie drogowym Źródło: Michał Gołębiowski | Fakty po południu TVN24

Zarząd Dróg Miejskich otworzył oferty w przetargu na przygotowanie projektu przebudowy skrzyżowania Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody". Zgłosiły się dwie firmy. Tańsza z ofert opiewa na około 410 tysięcy złotych, a droższa na 503 tysiące. Obie oferty mieszczą się w założonym budżecie.

Wybrany wykonawca będzie miał 240 dni na zrealizowanie zadania. Czas ten liczony jest od momentu podpisania umowy. Dokumentacja ma objąć przebudowę dwóch skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz powiązane z tym zmiany w organizacji ruchu.

Bezpieczniej przez aleję Rodowicza "Anody"

"Istniejąca organizacja ruchu sprawia, że skręcający w prawo w al. Rodowicza "Anody" oraz skręcający w prawo w Dolinę Służewiecką są w stanie rozwijać podczas tego manewru wysoką prędkość. Zbyt wysoką – na co zwracali uwagę m.in. ursynowscy radni – zwłaszcza, że na obu tych relacjach są przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe" - zaznaczyli drogowcy. Dodatkowo - ze względu na dużą szerokość jezdni - istniejące w tym miejscu zebry są wyjątkowo długie.

Miejsce to jest także częścią drogi do pobliskiej szkoły i obiektów sportowych.

Jak zaznaczył Zarząd Dróg Miejskich, planowana przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. I wskazał kluczowe punkty. Zgodnie ze wstępnymi założeniami – ich ostateczny kształt będzie znany po przygotowaniu i zatwierdzeniu projektów – zniknąć ma trójkątna wyspa po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania. Ta po stronie południowo-wschodniej zostałaby zmniejszona. "Na tamtejszym przejściu stanąłby sygnalizator, a na jezdni wyznaczony zostałby dodatkowy pas. Po zmianach niepotrzebne byłyby już zanikające pasy w ciągu Doliny Służewieckiej – lewy po skręcie w lewo i prawy po skręcie w prawo z al. Rodowicza 'Anody' – dlatego zostałyby zlikwidowane" - opisał ZDM.

Będą zmiany na skrzyżowaniu Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody" Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody" Źródło: ZDM Warszawa Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody" Źródło: ZDM Warszawa Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody" Źródło: ZDM Warszawa Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody" Źródło: ZDM Warszawa

Piesi przejdą przez Dolinę

Piesi i rowerzyści nie tylko będą bezpieczniejsi na skrzyżowaniu, ale będą mogli również przejść i przejechać przez Dolinę Służewiecką. Wykonawca ma zaprojektować nową naziemną zebrę przez wschodni wlot ulicy.

"To znacząca poprawa dostępności w tej okolicy" - podkreślili drogowcy. Najbliższe przejście znajduje się dopiero około 250 metrów od skrzyżowania – na wysokości ul. Koncertowej 10 – i jest do tego podziemne, wymagające pokonania schodów. Z kolei najbliższe przejścia naziemne są dopiero na skrzyżowaniu z ul. Nowoursynowską – około 630 metrów od skrzyżowania z al. Rodowicza "Anody".

Zmiany na Nowoursynowskiej

Zmiany zajdą także na skrzyżowaniu z ulicą Nowoursynowską. "Największą będzie wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego przez północno-wschodni wlot Doliny Służewieckiej. Dzięki temu rowerzyści będą mieli już tam ich komplet" - przekazał Zarząd Dróg Miejskich.

Dla kierowców powstanie natomiast – według założeń projektowych – nowy pas do skrętu w lewo z Doliny w stronę ul. Ciszewskiego. "W oczekiwaniu na większą przebudowę w tym roku wyremontowaliśmy już nawierzchnię chodników i trasy rowerowej w obrębie tego skrzyżowania" - zaznaczyli drogowcy.