Metro dojedzie do Ursusa. Jest przetarg

Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
Prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk o roli STP Karolin
Źródło: TVN24
Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na prace przedprojektowe na przedłużenie drugiej linii metra do Ursusa. Powstaną tam trzy kolejne stacje: Ursus Północny, Posag 7 Panien i Ursus Niedźwiadek. - Rozpoczęliśmy przetarg na prace przedprojektowe - ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wybrany wykonawca będzie miał półtora roku na przygotowanie m.in. projektu koncepcyjnego i niezbędnej dokumentacji.

Cztery kilometry i trzy nowe stacje

Rzeczniczka Metra Warszawskiego wyjaśniła, że złożone przez chętnych oferty w przetargu będą oceniane według kryterium cenowego (60 proc.), a także m.in. dodatkowego doświadczenia projektanta w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej czy w specjalności inżynieryjnej kolejowej.

Ursuski odcinek metra M2 będzie miał cztery kilometry. Zaplanowano na nim trzy nowe stacje: Ursus Północny, Posag 7 Panien i Ursus-Niedźwiadek.

Metro do Ursusa - trasa
Źródło: UM Warszawa

Nowy odcinek M2 umożliwi przesiadkę do planowanej linii M5 (stacja Posag 7 Panien) i do pociągów podmiejskich na przystankach Ursus Północny i Ursus-Niedźwiadek.

Zamknięta poczekalnia, dwie kolejowe spółki i brak prądu

Metro do Ursusa. Jest już harmonogram

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Budowa drugiej linii metraMetro
Katarzyna Kędra
