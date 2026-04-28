Metro dojedzie do Ursusa. Jest przetarg
Wybrany wykonawca będzie miał półtora roku na przygotowanie m.in. projektu koncepcyjnego i niezbędnej dokumentacji.
Cztery kilometry i trzy nowe stacje
Rzeczniczka Metra Warszawskiego wyjaśniła, że złożone przez chętnych oferty w przetargu będą oceniane według kryterium cenowego (60 proc.), a także m.in. dodatkowego doświadczenia projektanta w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej czy w specjalności inżynieryjnej kolejowej.
Ursuski odcinek metra M2 będzie miał cztery kilometry. Zaplanowano na nim trzy nowe stacje: Ursus Północny, Posag 7 Panien i Ursus-Niedźwiadek.
Nowy odcinek M2 umożliwi przesiadkę do planowanej linii M5 (stacja Posag 7 Panien) i do pociągów podmiejskich na przystankach Ursus Północny i Ursus-Niedźwiadek.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl