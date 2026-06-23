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Ursus

Metro do Ursusa. Dwie oferty na przygotowanie dokumentacji

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Tunel metra (zdjęcie ilustracyjne)
"Chcielibyśmy, aby do roku 2050 ponad połowa warszawiaków miała metro w zasięgu krótkiego spaceru" (wideo z 2023 roku)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Metro Warszawskie
Dwie firmy zgłosiły się w przetargu na prace przedprojektowe dla przedłużenia linii M2 do Ursusa - poinformował we wtorek stołeczny ratusz. Wybrany przez miasto wykonawca będzie mieć na przygotowanie dokumentacji półtora roku od momentu podpisania umowy.

Ratusz przekazał, że w postępowaniu przetargowym swoje oferty złożyły dwie firmy. Kwoty, które zaproponowały, znacznie się od siebie różnią. Konsorcjum ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. oraz Metroprojekt sp. z o.o. złożyło ofertę na kwotę nieco ponad 14 milionów złotych. Z kolei propozycja firmy Warsaw Projekt sp. z o.o. wynosi niespełna 8,5 miliona zł.

Konsorcjum ILF Consulting Engineers Polska oraz Metroprojekt projektuje obecnie pierwszy odcinek linii M3 ze Stadionu Narodowego na Gocław. Jako jedyne złożyło swoją ofertę w przetargu.

Półtora roku na wykonanie prac

W przypadku metra do Ursusa do wykonania jest odcinek o długości czterech kilometrów oraz trzy nowe stacje: Ursus Północny, Posag 7 Panien oraz Ursus Niedźwiadek. Oferty pod względem merytorycznym i formalnym oceni teraz komisja przetargowa.

"Zgłoszenia zostaną teraz ocenione według kryterium cenowego - 60 procent oceny, a także m.in. dodatkowego doświadczenia projektanta w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej czy w specjalności inżynieryjnej kolejowej" - poinformował ratusz.

Po tym, jak urzędnicy dokonają wyboru, przyszły wykonawca będzie miał 18 miesięcy od momentu podpisania umowy na wykonanie niezbędnej dokumentacji. "Chodzi m.in. o projekt koncepcyjny, ustalenie strefy wpływu budowy obiektów metra na sąsiadującą zabudowę, a także ocenę jej stanu. Zwycięzca przetargu wykona także analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcję budynków oraz dokumentację hydrogeologiczną" - wyjaśnia ratusz.

Którędy metro pojedzie do Ursusa?

Na schemacie docelowej sieci metra na zachodnim krańcu M2, czyli od stacji Karolin, linia odbija na południe w kierunku stacji kolejowej Ursus Północny, gdzie planowany jest pierwszy z trzech ursuskich przystanków. To byłby pierwszy z węzłów przesiadkowych metro-kolej na tym przedłużeniu. Dalej linia biegłaby na zachód, mniej więcej wzdłuż głównej ulicy osiedla Szamoty - Posagu 7 Panien. Druga ze stacji zostałaby usytuowana w rejonie skrzyżowania tej ulicy z Czerwoną Drogą. Stąd znów linia odbijałaby w kierunku południowym. Stacja końcowa przedłużonej drugiej linii metra przewidywana jest w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Ursus-Niedźwiadek, obsługiwanego przez kolej aglomeracyjną.

Ratusz przewiduje, że przystanek Posag 7 Panien będzie stacją przesiadkową z planowaną w dość odległej przyszłości linią M5.

Przebieg linii M2 do Ursusa
Przebieg linii M2 do Ursusa
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Bemowski odcinek na finiszu

Prace na bemowskim odcinku są już na finiszu. We wtorek na Stacji Techniczno-Postojowej Mory rozpoczął się kolejny etap jazd testowych. Dwa tygodnie temu nowe torowisko testowała lokomotywa - dziś jeździł już pełny skład pociągu metra. Ratusz deklaruje, że oddanie do ruchu trzech nowych stacji pasażerskich na linii M2 - Lazurowa, Chrzanów i Karolin planowane jest jeszcze w tym roku.

Jazdy testowe na STP Mory
Jazdy testowe na STP Mory
Jazdy testowe na STP Mory
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Jazdy testowe na STP Mory
Jazdy testowe na STP Mory
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Jazdy testowe na STP Mory
Jazdy testowe na STP Mory
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Metro WarszawskieInwestycje w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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