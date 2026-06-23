Ursus Metro do Ursusa. Dwie oferty na przygotowanie dokumentacji Dariusz Gałązka |

"Chcielibyśmy, aby do roku 2050 ponad połowa warszawiaków miała metro w zasięgu krótkiego spaceru" (wideo z 2023 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Metro Warszawskie

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Ratusz przekazał, że w postępowaniu przetargowym swoje oferty złożyły dwie firmy. Kwoty, które zaproponowały, znacznie się od siebie różnią. Konsorcjum ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. oraz Metroprojekt sp. z o.o. złożyło ofertę na kwotę nieco ponad 14 milionów złotych. Z kolei propozycja firmy Warsaw Projekt sp. z o.o. wynosi niespełna 8,5 miliona zł.

Konsorcjum ILF Consulting Engineers Polska oraz Metroprojekt projektuje obecnie pierwszy odcinek linii M3 ze Stadionu Narodowego na Gocław. Jako jedyne złożyło swoją ofertę w przetargu.

Półtora roku na wykonanie prac

W przypadku metra do Ursusa do wykonania jest odcinek o długości czterech kilometrów oraz trzy nowe stacje: Ursus Północny, Posag 7 Panien oraz Ursus Niedźwiadek. Oferty pod względem merytorycznym i formalnym oceni teraz komisja przetargowa.

"Zgłoszenia zostaną teraz ocenione według kryterium cenowego - 60 procent oceny, a także m.in. dodatkowego doświadczenia projektanta w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej czy w specjalności inżynieryjnej kolejowej" - poinformował ratusz.

Po tym, jak urzędnicy dokonają wyboru, przyszły wykonawca będzie miał 18 miesięcy od momentu podpisania umowy na wykonanie niezbędnej dokumentacji. "Chodzi m.in. o projekt koncepcyjny, ustalenie strefy wpływu budowy obiektów metra na sąsiadującą zabudowę, a także ocenę jej stanu. Zwycięzca przetargu wykona także analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcję budynków oraz dokumentację hydrogeologiczną" - wyjaśnia ratusz.

Którędy metro pojedzie do Ursusa?

Na schemacie docelowej sieci metra na zachodnim krańcu M2, czyli od stacji Karolin, linia odbija na południe w kierunku stacji kolejowej Ursus Północny, gdzie planowany jest pierwszy z trzech ursuskich przystanków. To byłby pierwszy z węzłów przesiadkowych metro-kolej na tym przedłużeniu. Dalej linia biegłaby na zachód, mniej więcej wzdłuż głównej ulicy osiedla Szamoty - Posagu 7 Panien. Druga ze stacji zostałaby usytuowana w rejonie skrzyżowania tej ulicy z Czerwoną Drogą. Stąd znów linia odbijałaby w kierunku południowym. Stacja końcowa przedłużonej drugiej linii metra przewidywana jest w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Ursus-Niedźwiadek, obsługiwanego przez kolej aglomeracyjną.

Ratusz przewiduje, że przystanek Posag 7 Panien będzie stacją przesiadkową z planowaną w dość odległej przyszłości linią M5.

Przebieg linii M2 do Ursusa Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Bemowski odcinek na finiszu

Prace na bemowskim odcinku są już na finiszu. We wtorek na Stacji Techniczno-Postojowej Mory rozpoczął się kolejny etap jazd testowych. Dwa tygodnie temu nowe torowisko testowała lokomotywa - dziś jeździł już pełny skład pociągu metra. Ratusz deklaruje, że oddanie do ruchu trzech nowych stacji pasażerskich na linii M2 - Lazurowa, Chrzanów i Karolin planowane jest jeszcze w tym roku.

Jazdy testowe na STP Mory Jazdy testowe na STP Mory Źródło zdjęcia: UM Warszawa Jazdy testowe na STP Mory Źródło zdjęcia: UM Warszawa Jazdy testowe na STP Mory Źródło zdjęcia: UM Warszawa