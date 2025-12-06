Weekend pełen atrakcji w dzielnicach. Lodowiska, koncerty i jarmarki

Świąteczne iluminacje Źródło: UM Warszawa

W kilku dzielnicach ruszają zimowe atrakcje dla mieszkańców w różnym wieku. Lista wydarzeń jest długa. Prezentujemy część z nich.

Gdzie na łyżwy w Warszawie?

W Wesołej 7 grudnia przy ul. Armii Krajowej 72 odbędzie się inauguracja sezonu na lodowisku połączona z wydarzeniem "Mikołaj na Hawajach", obejmującym pokazy jazdy figurowej, naukę jazdy, rodzinny turniej i "tropikalną olimpiadę sportową". Dla dzieci przewidziano warsztaty robienia bransoletek. Lodowisko będzie czynne do godz. 21.30.

W Rembertowie 5 grudnia otwarto zadaszone "Rembertowskie Lodowisko". Wypożyczalnia łyżew pozostanie bezpłatna (wyłącznie kaucja 10 zł), a sam obiekt będzie dostępny aż do lutego.

We Włochach 6 grudnia otwarto miejskie lodowisko obok Szkoły Podstawowej nr 87. Lodowisko jest zadaszone, bezpłatne, czynne codziennie w godz. 9–21, z krótkimi przerwami świąteczno-noworocznymi, a wypożyczanie łyżew jest bezpłatne dla dzieci, młodzieży i osób 60+. Dla pozostałych koszt wynosi maksymalnie 10 zł za 60 minut.

W Wilanowie 6 grudnia lodowisko przed Urzędem Dzielnicy zamieni się w wyjątkową zimową scenę taneczną. W godz. 18-20 odbędzie się tam Silent Disco. Uczestnicy w słuchawkach wybiorą ulubiony rytm, a kolor podświetlenia pozwoli rozpoznać, do którego kanału tańczą inni. Udział jest bezpłatny.

Warsztaty i jarmark

Na Pradze-Północ 6 grudnia o godz. 15 przed Urzędem Dzielnicy rozpoczną się "Świąteczne Warsztaty Ekologiczne". Uczestnicy stworzą ozdoby, bombki, kartki 3D oraz wezmą udział w warsztatach pierwszej pomocy dla zwierząt. W programie znalazł się również występ teatru Akt, a o godz. 18 odbędzie się uroczyste rozświetlenie praskiej choinki.

Na Bielanach w dniach 5–7 grudnia przy stacji metra Słodowiec odbywa się "Bielański Jarmark Świąteczny", – z warsztatami dekorowania bombek, spotkaniami ze Świętym Mikołajem i stoiskami lokalnych twórców. Tradycyjnie pojawią się alpaki w świątecznych czapkach.

Ochota zaprasza 6 grudnia o godz. 16 na wydarzenie „O!Choinka!” na Placu Narutowicza, gdzie wspólnie rozświetlona zostanie dzielnicowa choinka. W programie znalazły się warsztaty tworzenia ozdób, koncert Teatru Sztuka Ciała, występ chóru "Andante", kiermasz rękodzieła i gorąca czekolada.

Koncerty i performance

Z kolei w Ośrodku Polonii przy ul. Konwiktorskiej 6 odbywa się "Sportowy Piknik Mikołajkowy" z bramkami celnościowymi, dmuchańcami, animacjami i kiermaszem świątecznym. Wstęp jest wolny.

W Wawrze 7 grudnia w godz. 11-15 odbędą się "Mikołajki w Parku Aktywności Rodzinnej" z magicznym kącikiem Świętego Mikołaja, zabawami z elfami, świątecznym studiem upiększania i warsztatami rękodzieła. Wydarzenie pełne jest rodzinnej radości i twórczej zabawy.

Natomiast na Mokotowie 6 grudnia odbędzie się koncert "Gospelowe świętowanie – poczuj magię Świąt" z udziałem Sienna Gospel Choir. Dzień później, 7 grudnia, w kościele Franciszkanów zaplanowano koncert klasyczny "Harmonia trzech głosów" z utworami Bacha, Haendla i Mendelssohna.

Na Żoliborzu o godz. 18 performance "Wigilia 12 potraw" autorstwa Mat Kubaj – artystyczny komentarz do tradycji wspólnego świętowania.

Układanie klocków i przejazd "ogórkiem"

Ursynów przygotował jedną z największych atrakcji dla rodzin – "Ursynowskie Mikołajki z LEGO®" w Arenie Ursynów, 7 grudnia od godz. 11:00. W programie znajdą się strefy budowania z klocków, spektakl teatralny oraz spotkanie z Mikołajem. Udział jest bezpłatny.

W Ursusie 6 grudnia w godz. 11-16 odbywa się objazd dzielnicy z Mikołajem w volkswagenie "ogórku", połączony z wręczeniem nagród w konkursie plastycznym z okazji 100-lecia ursuskich strażaków.

Na Woli w Hali Reduta odbędą się Mikołajki z koncertem Justyny Steczkowskiej, występem kapeli Biało Czarni, warsztatami rodzinnymi oraz poczęstunkiem dla mieszkańców.

