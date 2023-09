Zderzenie trzech tirów i auta dostawczego. Duże utrudnienia na trasie S8

czytaj dalej

Strzelali do ustawionych celów, a nie do nastolatków, którzy znajdowali się na boisku. Taką wersję zdarzeń przedstawili podejrzani o postrzelenie dwójki osób z broni pneumatycznej. Do zdarzenia doszło w czwartek w Ciechanowie (woj. mazowieckie) obok budynku jednej z tamtejszych szkół średnich.