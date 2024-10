Wiceminister sprawiedliwości miał wypadek na rowerze

Nam udało się ustalić dokładnie, jaki przebieg miał wypadek. Do zdarzenia doszło około godziny 9 w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich. - Szliśmy do samochodu. Na placu Na Rozdrożu tuż przy naszym aucie jechał rowerem wiceminister. W pewnym momencie przewrócił się na bok. Tam jest skarpa z kamieni, o które on uderzył - zrelacjonowała Aleksandra Łabuda, dziennikarka TVN24.

"Zasłabł podczas jazdy na rowerze"

"Wiceminister miał niegroźny wypadek. Zasłabł podczas jazdy na rowerze, co spowodowało upadek i chwilową utratę przytomności. Na miejscu udzielono mu pierwszej pomocy, potem został zabrany do szpitala. Obecnie przechodzi badania, nie ma żadnych poważnych obrażeń, czuje się dobrze i chce jak najszybciej wrócić do pracy. Jednak zrobi to dopiero, gdy lekarze dadzą na to zgodę" - napisano. Na koniec w imieniu Mazura podziękowano za pomoc oraz "słowa wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia".