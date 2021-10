Trzy auta rozbite na trasie S8

czytaj dalej

Coldplay wystąpi 8 lipca 2022 roku na Stadionie Narodowym. Brytyjska grupa, w przeddzień premiery albumu Music Of The Spheres, zapowiedziała światową trasę koncertową o tej samej nazwie. Muzycy zobowiązali się, że za każdy sprzedany bilet posadzą jedno drzewo, by o połowę zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w porównaniu do trasy z lat 2016/2017.