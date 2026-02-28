Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ulice

Blisko 17 tysięcy odholowanych pojazdów

W 2025 roku usunięto 1723 wraki
Drogowcy wystawili na sprzedaż 41 aut
Źródło: ZDM
W zeszłym roku stołeczni drogowcy odholowali 15 205 źle zaparkowanych pojazdów i 1723 porzucone. Teraz ogłosili przetarg na takie usługi przez kolejne trzy lata.

"Stołeczne ulice to nie graciarnia. Niestety, można jednak na nich napotkać porozrzucane na chodnikach hulajnogi oraz inne nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, które utrudniają przejście czy niszczą zieleń. Nie brakuje także porzuconych, nieraz obrastających już mchem, samochodów zajmujących miejsca postojowe i psujących krajobraz. Dlatego wraz ze strażnikami miejskimi regularnie robimy z takimi pojazdami porządki i będziemy robić dalej" - napisano w komunikacie stołecznego Zarządu Dróg Miejskich, dotyczącym przetargu na usuwanie i przechowywanie ściąganych ze stołecznych dróg pojazdów przez kolejne trzy lata.

Na oferty drogowcy czekają do 27 marca.

Blisko 17 tysięcy odholowanych pojazdów

Działa to tak, że strażnicy miejscy na podstawie zgłoszenia lub w wyniku ustaleń patrolu wydają dyspozycje do usunięcia takiego pojazdu. "Wówczas wysyłamy na miejsce wykonawcę, który ściąga go z ulicy i zabiera na strzeżony parking" - dodali drogowcy.

Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, których jest najwięcej, usuwane są na podstawie art. 130a prawa o ruchu drogowym. W zeszłym roku ściągnięto ze stołecznych dróg 15 205 takich pojazdów.

Właściciel pojazdu, by go odebrać, musi zapłacić za odholowanie i każdą dobę przechowywania, a do tego dochodzi mandat za nieprawidłowe parkowanie. W niektórych przypadkach trzeba w sumie zapłacić kilka tysięcy złotych.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu (w trybie art. 130a) obowiązujące w 2026 roku w Warszawie
Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu (w trybie art. 130a) obowiązujące w 2026 roku w Warszawie
Źródło: ZDM Warszawa

Natomiast te porzucone odholowywane są zgodnie z art. 50a prawa o ruchu drogowym. W 2025 roku usunięto 1723 wraki.

W przypadku odholowania z art. 50a przesłanką może być brak tablic rejestracyjnych lub stan wskazujący na to, że pojazd jest nieużywany. Właściciel lub inna uprawniona osoba ma sześć miesięcy na odbiór. Po tym czasie pojazdy przechodzą na własność miasta i są później sprzedawane na aukcjach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ZDM sprzedaje odholowane samochody
Ponad 300 chętnych na kupno 37 aut. Drogowcy sprzedają odholowane samochody
Najnowsze
Ford probe
Właściciele porzucili je na ulicach. Auta zostaną sprzedane
Odholowane samochody wystawione na sprzedaż
Milion złotych ze sprzedaży odholowanych samochodów
Najnowsze
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM Warszawa

Udostępnij:
Tagi:
Drogi w Polscesamochody spalinowesamochody
Czytaj także:
W wypadku zginęło dziecko
Zderzenie dwóch aut. Zginęło dziecko
Pani Natalia utknęła w Tel Awiwie
Miała wrócić do Warszawy, jest w Tel Awiwie. "Co godzinę schodzimy do schronów"
Włochy
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu
Włochy
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na 112 i powiedział, że jest poszukiwany
Na Lotnisko Chopina pojawiły się żółte apteczki "Pet Care on the Go"
Specjalne apteczki dla zwierząt na Lotnisku Chopina
Włochy
Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Poranne zderzenie z autobusem
Śródmieście
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Biegły: jechał z prędkością 227 kilometrów na godzinę, maksymalną dla tego modelu auta
Śródmieście
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Kamieniem w worku zabił przypadkowego przechodnia
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
TVN24
Ostrzelany tramwaj w Warszawie
"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Praga Północ
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Wykorzystywali reklamy i fałszywe strony". Oszukali kilkanaście osób
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Komputer jednego z najbardziej znanych polskich artystów wylicytowany
Śródmieście
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
Piotr Bakalarski
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno
Praga Południe
Trzy osoby podejrzane są o kradzieże metodą na pracownika wodociągów
Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody
Mokotów
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
W jego mieszkaniu znaleźli 17 wiatrówek. Miał z nich strzelać i się chować
Pingwiny w warszawskim zoo
W zoo przenieśli ptaki do budynków. Tak je chronią
Praga Północ
Podwójne zabójstwo w Raciążu. Okolica, gdzie doszło do zbrodni
"Zawsze grzecznie stał obok babci". Dlaczego zabił?
Alicja Glinianowicz, Klemens Leczkowski
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
Śródmieście
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Nie odleciał do Afryki, przetrwał największe mrozy
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Przemarsze i zgromadzenia. W weekend będą utrudnienia
Śródmieście
Wypadek w Błoniu
"Co kierowca miał zrobić? Biegać i rogatki łamać?". Policja i kolejarze odpowiadają
Filip Czekała
W wypadku zginęły dwie osoby
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby
Diagnozował auto jadąc z prędkością 144 kilometrów na godzinę
Szybko diagnozował auto. Stracił prawo jazdy
Woda zalała kilka posesji
Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"
Zapłacił souvenirem przypominającym banknot 200 złotych
Raz się udało, więc wrócił do sklepu z "banknotem"
Kierowca przewozu osób wjechał w bok drugiego samochodu
Zderzenie dwóch aut, trzy osoby trafiły do szpitala
Wola
Policja poszukuje 17-letniego Wiktora Rosa
Policja szuka 17-letniego Wiktora. Wyszedł z placówki opiekuńczej i zaginął
Praga Północ
Na śliskiej drodze kierowcy zjeżdżali do rowu
Za szybka jazda, szybki efekt. Pięć aut w rowie po serii kolizji
Zatrzymany mężczyzna
Okradli wynajmowany apartament i kolegę. Usłyszeli 22 zarzuty
Wola

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki