To największa w tym roku inwestycja rowerowa w Warszawie

Dojazd rowerem z Żoliborza, Bielan i centrum

Jak zapewnia ratusz, to kolejny etap rowerowego "kręgosłupa" centrum miasta. Od razu po oddaniu najnowszego odcinka drogi rowerowej na ulicy Marszałkowskiej wraz z placem Bankowym został przedstawiony szczegółowy plan dalszej rozbudowy tej trasy. Pełny potencjał trasa rowerowa uzyska dopiero po przedłużeniu jej na północ. Celem jest zapewnienie dojazdu rowerem z Żoliborza, a nawet z Bielan, do Nowego Centrum Warszawy.

Podpisana właśnie umowa dotyczy ulicy Andersa na odcinku od rejonu Dworca Gdańskiego do skrzyżowania z ulicą Nowolipki. Równolegle trwa projektowanie II etapu, czyli od ulicy Nowolipki przez rejon stacji metra Ratusz-Arsenał aż do połączenia z placem Bankowym. W tym samym czasie powstaje również koncepcja ciągu dalszego, wzdłuż ulicy Mickiewicza wraz z placem Wilsona. Łącznie to trzy kilometry międzydzielnicowej trasy prowadzącej wprost do Śródmieścia.