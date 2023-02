Jedenaście razy złapali ją za kierownicą po utracie prawa jazdy. Wpadła znowu, bo nie zapięła pasów

Poszukiwana do odbycia aresztu

Jak dodała, w 2020 kobieta "została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za kierowanie w stanie nietrzeźwości, ma zatrzymane prawo jazdy i posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, do którego się nie stosowała". - Ponadto była poszukiwana do odbycia 40 dni aresztu. Mundurowi zatrzymali kierującą i doprowadzili do jednostki policji celem przekazania do aresztu - przekazała policjantka.