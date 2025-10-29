Jak powinien wyglądać park Wiecha? Ruszyły konsultacje społeczne

Targówek Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Miasto planuje naprawić ścieżki i chodniki, wymienić oświetlenie, ławki i kosze na śmieci, zmodernizować urządzenia do zabawy, posadzić więcej zieleni. "Zależy nam, aby park był bezpieczny i wygodny dla wszystkich, którzy z niego korzystają. Weź udział w konsultacjach i podziel się opinią, jak powinien wyglądać odnowiony park Wiecha" - zachęcają w komunikacie.

Zmiany w parku Wiecha

W ostatnich latach park Wiecha bardzo się zmienił. Wiele tych zmian wynikało z pomysłów i potrzeb mieszkanek i mieszkańców Targówka. W 2013 roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące przyszłości parku. Wtedy rozmawiano o tym, jakie funkcje powinien pełnić park i co może się w nim dziać.

Od 2014 do 2018 pracowaliśmy nad planem miejscowym dla tej okolicy. Proces konsultacji składał się z trzech etapów i zakończył się uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego "Wiecha".

Na tej podstawie oraz dzięki pomysłowi zgłoszonemu w budżecie obywatelskim powstał projekt rewitalizacji głównej alei parku. Przebudowę sfinansowano z budżetu obywatelskiego, budżetu dzielnicy Targówek, budżetu miasta oraz ze środków Województwa Mazowieckiego. Pozostała część parku również zmieniała się dzięki pomysłom lokalnej społeczności. Mieszkanki i mieszkańcy zgłosili i przegłosowali w budżecie obywatelskim m.in. wybieg dla psów i tężnię.

W latach 2021–2022, przy okazji budowy II linii metra, powstała nowa oś skweru. Połączyła ona stacje Targówek Mieszkaniowy i Trocka. W tym czasie odtworzono alejki i tereny rekreacyjno-sportowe. Część północna parku została wpisana do gminnej ewidencji zabytków i objęta opieką Wojewódzkiego Konserwatora. Od strony ulicy Kołowej zbudowano ujęcie wody oligoceńskiej i publiczną toaletę podłączoną do miejskiej sieci.

Park Wiecha z lotu ptaka Źródło: UM Warszawa

Co zawiera koncepcja?

Park zmienia się stopniowo. Miasto planuje stworzyć koncepcję, która pokaże, jak powinna rozwijać się jego część wokół zmodernizowanej alei głównej.

Koncepcja zakłada, że Park Wiecha ma stać się miejscem spotkań, spacerów i odpoczynku wśród zieleni – przestrzenią z duszą, która łączy naturę, sztukę i warszawski humor. "W koncepcji zaplanowaliśmy modernizację placów zabaw, a także stworzenie nowych miejsc wypoczynku i strefy street workout. Planujemy wymienić lub uzupełnić elementy małej architektury, takie jak ławki, pergole i kosze na śmieci – w stylu pasującym do głównej alei, której remont właśnie się kończy. Chcemy też stworzyć specjalną ścieżkę poświęconą patronowi parku, Wiechowi. Staną przy niej tablice i ławki z postaciami z jego książek" - wymienili urzędnicy.

Pojawią się też nowe drzewa, krzewy i kwiaty. Zamontowane zostaną stylizowane lampy. Cały teren będzie spójny, bezpieczny i wygodny dla wszystkich odwiedzających.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Uwagi można zgłosić online za pomocą ankiety.

Można też porozmawiać z urzędnikami na żywo na d y żurze konsultacyjnym w Teatrze Rampa 4 listopada (wtorek), który potrwa od 17.30 do 19.30.

Można także zadzwonić podczas dyżuru telefonicznego - 30 października (czwartek) od 13 do 15 - pod numer 664 478 701.

Z kolei wieczorny spacer po parku zaplanowano 6 listopada (czwartek) od 19:30 do 20:30. Start: przy wejściu do stacji metra Targówek Mieszkaniowy.

Uwagi z konsultacji pomogą przygotować koncepcję zmian w parku Wiecha (poza główną aleją). Urzędnicy chcą ją opracować do końca 2025 roku. "Na jej podstawie w pierwszej połowie 2026 roku powstanie szczegółowy projekt rewitalizacji. Dzięki temu prace budowlane będą mogły rozpocząć się w drugiej połowie 2026 roku. Planujemy zakończyć wszystkie prace do końca 2027 roku" - podsumowali.