Zarzuty dla żony poszkodowanego

Jak dodaje prokurator, kobieta jest podejrzana o to, że "nakłaniała ustalone i nieustalone osoby do popełnienia przestępstwa zabójstwa pokrzywdzonego, za którego dokonanie potencjalni zleceniodawcy zażądali kwotę miliona złotych".

Kolejny zarzut dotyczy "podżegania konkubenta do nakłonienia innej osoby do pozbawienia życia pokrzywdzonego". - Co skutkowało zdarzeniem w dniu 9 maja 2023 roku przy placu Politechniki 4, w wyniku którego obywatel Wielkiej Brytanii zadał pokrzywdzonemu cios nożem w plecy, który spowodował ranę kłutą, co spowodowało chorobę realnie zagrażającą życiu - mówi Skiba.