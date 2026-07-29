Śródmieście Żelki miały "wyleczyć" hashimoto. Doda z zarzutem Oprac. Katarzyna Kędra |

Czy przy Hashimoto można zajść w ciążę? Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał w środę, że podejrzanej Dorocie Rabczewskiej "ogłoszono zarzut o to, że w okresie od 7 maja 2025 r. do 3 czerwca 2025 r. na portalu społecznościowym X przypisywała właściwości produktów leczniczych wprowadzanym do obrotu produktom o nazwie Doda D'eau Mega Colostrum oraz Doda D'eau Foods Hashi Gummies, zapewniając w materiale audiowizualnym, że są to produkty leczące przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy - chorobę Hashimoto, a także inne schorzenia dotyczące zaburzeń funkcjonowania gruczołu tarczycy - pomimo że produkty te nie spełniają wymogów określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne".

Nie przyznała się do winy

Piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale złożyła wyjaśnienia. Czyn z art. 130 ustawy Prawo farmaceutyczne, czyli przypisywanie właściwości leczniczych produktom, które takich wymogów nie spełniają, zagrożony jest karą grzywny.

Doda w internecie opowiadała, że suplementy przez nią sygnowane mogą - jak twierdziła - wspierać leczenie choroby Hashimoto. W maju 2025 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny skierował do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie.

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu na TVN24+, Dorota Rabczewska trzykrotnie nie stawiła się do prokuratury, gdzie miała być przesłuchiwana w charakterze podejrzanej. Śledczy chcieli ogłosić jej zarzuty.

Postawienie zarzutów to jeden z pierwszych kroków w śledztwie. Jeżeli sprawa skończy się aktem oskarżenia, trafi do sądu.

Akt oskarżenia w innej sprawie

Zarzuty w sprawie żelków na hashimoto to nie pierwsze w tym roku problemy wokalistki z prawem. W czerwcu Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko piosenkarce i jej byłemu mężowi Emilowi S. Chodzi o działania na szkodę wierzycieli spółki zajmującej się produkcją filmową i o wielomilionowe kwoty.