Zadymienie w metrze, trzy stacje w centrum wyłączone z ruchu

Na stacji metra Centrum strażacy sprawdzają zgłoszenie dotyczące zadymienia. Ze wstępnych informacji wynika, że to nic poważnego. Na czas akcji służb wyłączono jednak z ruchu łącznie trzy stacje.
"Z przyczyn technicznych linia metra M1 kursuje na odcinku KABATY <–> POLITECHNIKA i DWORZEC GDAŃSKI <–>MŁOCINY" - podaje w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.
Jak wskazano, wyłączone z ruchu stacje: Dw. Gdański, Ratusz-Arsenał i Centrum.
Na miejscu pracują stołeczni strażacy. Jak przekazują, na razie nic nie wskazuje na to, by była to poważna awaria.
Z kolei rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń przekazała, że doszło do awarii rozjazdu.
Strażacy na stacji metra Centrum
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl