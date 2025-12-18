Zadymienie w metrze, trzy stacje w centrum wyłączone z ruchu

Strażacy na stacji metra Centrum Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

"Z przyczyn technicznych linia metra M1 kursuje na odcinku KABATY <–> POLITECHNIKA i DWORZEC GDAŃSKI <–>MŁOCINY" - podaje w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

Jak wskazano, wyłączone z ruchu stacje: Dw. Gdański, Ratusz-Arsenał i Centrum.

Na miejscu pracują stołeczni strażacy. Jak przekazują, na razie nic nie wskazuje na to, by była to poważna awaria.

Z kolei rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń przekazała, że doszło do awarii rozjazdu.

