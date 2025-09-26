Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Uczczą powstanie Polskiego Państwa Podziemnego, ostatni raz przejadą rolkarze

Uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
Trzaskowski: Państwo Podziemne było symbolem fenomenalnej organizacji
Źródło: TVN24
W sobotę, 27 września, odbędą się uroczystości związane z rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Wieczorem ostatni raz w tym sezonie przejadą rolkarze, a na Stadionie Narodowym odbędzie się muzyczna impreza. Wydarzenia wygenerują utrudnienia w ruchu.

Przed nami 86. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W sobotę, 27 września, przed pomnikami przy ulicy Chopina oraz u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej odbędą się uroczystości. W obu miejscach obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się i postoju wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Dodatkowo w godzinach od 8 do 17 ulica Matejki będzie zamknięta - pomiędzy Ambasadą Kanady a ulicą Wiejską.

Tego samego dnia, w godzinach 11-17, odbędzie się również zgromadzenie publiczne połączone z przemarszem. Jego uczestnicy przejdą sprzed budynku przy ulicami Kopernika 36/40 trasą: Świętokrzyska, Mazowiecka, Królewska, przez plac Piłsudskiego, Trębacka i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy. Policjanci zabezpieczający wydarzenie mogą zdecydować o zamknięciu wybranych ulic dla ruchu.

Badacze znaleźli szczątki prawdopodobnie ofiar niemieckich nalotów
Wyrównywali teren, znaleźli szczątki. To mogą być ofiary bombardowań
Katarzyna Kędra
81. rocznica zdobycia budynku PAST-y podczas Powstania Warszawskiego
"W samym sercu płonącego miasta młodzi ludzie przejęli ten budynek"
Ludność cywilna w drodze do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie (1944)
Od niemowląt do 90-latków. Deportowali masowo i w koszmarnych warunkach
Okolice

Rolkarze kończą sezon

Kończy się tegoroczny sezon rolkowo-wrotkowy. Organizatorzy cyklu Nightskating Warszawa w sobotę, 27 września, zapraszają na ostatni w tym roku wieczorny przejazd. Tym razem do pokonania będzie około 15 kilometrów na trasie ulicami: Śródmieścia, Mokotowa, Ochoty i Woli. Uczestnicy o godzinie 20:30 wyruszą sprzed pomnika Mikołaja Kopernika, a dalej pojadą między innymi ulicami: Królewską, aleją Jana Pawła II, aleją Niepodległości, Boboli, Wołoską, Racławicką, Żwirki i Wigury, Towarową, Okopową, aleją "Solidarności" i Marszałkowską. Przejazd zabezpieczą policjanci, którzy czasowo wstrzymają ruch na trasie rolkarzy i wrotkarzy.

Rolkarze na ulicach Warszawy
Rolkarze na ulicach Warszawy
Źródło: Miasto Stołeczne Warszawa/Facebook

Impreza na Narodowym

Jedno wydarzenie, kilka zespołów i kilkunastu wykonawców. W sobotę, 27 września, kolejna odsłona imprezy "Roztańczony PGE Narodowy". "Uczestników zachęcamy, aby na stadion dojechali metrem linii M2. Przy Narodowym zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, a także autobusy i tramwaje" - zastrzega ratusz.

Przed wydarzeniem, w godzinach 17:00-20:00, wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Dodatkowo, policjanci zabezpieczający wydarzenie mogą zdecydować także o zamknięciu innych ulic. Po koncercie z ruchu może zostać wyłączony także most Poniatowskiego i fragment Alej Jerozolimskich do ronda de Gaulle’a. Na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509, tramwaje linii 9 i 26, a także składy metra linii M2.

Ograniczenia w ruchu przy Stadionie Narodowym
Ograniczenia w ruchu przy Stadionie Narodowym
Źródło: UM Warszawa
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Utrudnienia w ruchu
