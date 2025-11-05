Utrudnienia w metrze. Zamknięto siedem stacji

Schody ruchome w warszawskim metrze Źródło: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl

"Z powodu zdarzenia na stacji Centrum występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M1" - poinformował kilka minut po godzinie 9 Zarząd Transportu Miejskiego.

Z kolei Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego, wyjaśniła, że doszło do wypadku z udziałem pasażera. - Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Na miejscu jest policja i straż pożarna - podała Bartoń.

Zamkniętych jest siedem stacji na pierwszej linii metra: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał.

Pociągi kursują w dwóch pętlach: Kabaty - Wilanowska oraz Młociny - Dworzec Gdański. Trwa uruchamianie linii autobusowej ZA METRO.