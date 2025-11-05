Logo TVN Warszawa
Prezes KOWR: będzie zwrot działki pod CPK
Prezes KOWR: będzie zwrot działki pod CPK
Śródmieście

Utrudnienia w metrze. Zamknięto siedem stacji

Stacja metra Centrum
Schody ruchome w warszawskim metrze
Źródło: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl
Na stacji Centrum doszło do wypadku. Metro nie kursuje w Śródmieściu i na Mokotowie. Uruchomiono komunikację zastępczą.

"Z powodu zdarzenia na stacji Centrum występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M1" - poinformował kilka minut po godzinie 9 Zarząd Transportu Miejskiego.

Z kolei Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego, wyjaśniła, że doszło do wypadku z udziałem pasażera. - Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Na miejscu jest policja i straż pożarna - podała Bartoń.

Zamkniętych jest siedem stacji na pierwszej linii metra: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał.

Pociągi kursują w dwóch pętlach: Kabaty - Wilanowska oraz Młociny - Dworzec Gdański. Trwa uruchamianie linii autobusowej ZA METRO.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: archiwum TVN

Metro Warszawskie
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki