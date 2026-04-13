Śródmieście Zawyją syreny alarmowe na Woli

Syreny alarmowe Warszawa Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zespół prasowy wojewody mazowieckiego poinformował, że w poniedziałek 13 kwietnia w godzinach 11.00-15.00 przy ulicy Młynarskiej 43/45 w Warszawie przeprowadzony zostanie test syreny alarmowej. Podczas testów mogą być emitowane 3-minutowe modulowane oraz ciągłe sygnały akustyczne.

"Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie testowy, w celu sprawdzenia poprawności działania systemów alarmowych i powiadomienia ludności o zagrożeniu. Nie jest to sygnał związany z realnym zagrożeniem" - podkreślił zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

W komunikacie poproszono mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.