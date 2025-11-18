Łyżwiarze figurowi z całego świata na Torwarze

Rafał Trzaskowski: Warszawa potrzebuje nowoczesnej infrastruktury sportowej Źródło: TVN24

- Warszawa z dumą ponownie gości zawodników z całego świata w ramach PGE Warsaw Cup. To nie tylko prestiżowa rywalizacja w ramach Challenger Series, ale także wyjątkowa okazja dla mieszkańców i fanów łyżwiarstwa, by zobaczyć na żywo najwyższej klasy sportowców – podkreśla w zapowiedzi wydarzenia Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy.

Powalczą o punkty do światowego rankingu

Cykl ISU Challenger Series umożliwia seniorskiej elicie zdobywanie punktów do światowego rankingu oraz ISU World Standings. Tegoroczna edycja warszawskich zawodów jest dziewiątym z jedenastu przystanków sezonu 2025–26. W poprzednich miesiącach zawodnicy rywalizowali m.in. w Nowym Jorku, Oberstdorfie, Tbilisi i Bratysławie, a po Warszawie kolejne szanse na punkty rankingowe będą w Tallinnie i Zagrzebiu.

Punkty zdobyte w Warszawie mają realny wpływ na miejsca w światowym rankingu, co dodaje rywalizacji szczególnego znaczenia dla startujących zawodników.

Na Torwarze pojawi się międzynarodowa elita: Isabeau Levito, wicemistrzyni świata, Lukas Britschgi, aktualny mistrz Europy, a wśród par sportowych – mistrzowie świata Deanna Stellato-Dudek i Maxime Deschamps oraz utytułowana para Anastasia Golubeva i Hektor Giotopoulos Moore. W tańcu na lodzie tytułu bronić będą Evgeniia Lopareva i Geoffrey Brissaud.

Polacy również mają szansę na sukcesy. W kategorii solistów walczyć będą Władimir Samojłow i Kornel Witkowski, a wśród solistek wystąpią Jekaterina Kurakowa, obrończyni ubiegłorocznego medalu, oraz Karolina Białas, która rozpoczęła sezon od udanych startów. W parach tanecznych Polskę reprezentować będzie m.in. duet Sofia Dowhal – Wiktor Kulesza.

Rusza PGE Warsaw Cup 2025 Źródło: Maciej Gawarkiewicz, UM Warszawa

Program i treningi publiczne

W środę 19 listopada rozpoczną się pierwsze treningi zawodników, w tym Rhythm Dance wieczorem. Kolejne dni to rywalizacja solistów, solistek, par tanecznych i sportowych:

Czwartek 20 listopada: Men Short Program (13:50), Free Dance (18:00) Piątek 21 listopada: Women Short Program, solistów Free Skating Sobota 22 listopada: Women Short Program (15:00), Pairs Free Skating (19:55) Niedziela 23 listopada: finałowe programy solistów i solistek oraz ceremonie wręczenia medali Treningi są dostępne również dla publiczności – to wyjątkowa okazja, by zobaczyć zawodników przygotowujących się do rywalizacji na najwyższym poziomie. Wstęp na wymaga zakupu biletu, a rywalizację można także śledzić online z komentarzem w języku angielskim.