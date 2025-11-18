Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Łyżwiarze figurowi z całego świata na Torwarze

Rusza PGE Warsaw Cup 2025
Rafał Trzaskowski: Warszawa potrzebuje nowoczesnej infrastruktury sportowej
Źródło: TVN24
Od 19 do 23 listopada potrwa 25. edycja PGE Warsaw Cup, fani łyżwiarstwa będą mogli obejrzeć ją na żywo na Torwarze.

- Warszawa z dumą ponownie gości zawodników z całego świata w ramach PGE Warsaw Cup. To nie tylko prestiżowa rywalizacja w ramach Challenger Series, ale także wyjątkowa okazja dla mieszkańców i fanów łyżwiarstwa, by zobaczyć na żywo najwyższej klasy sportowców – podkreśla w zapowiedzi wydarzenia Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy.

Powalczą o punkty do światowego rankingu

Cykl ISU Challenger Series umożliwia seniorskiej elicie zdobywanie punktów do światowego rankingu oraz ISU World Standings. Tegoroczna edycja warszawskich zawodów jest dziewiątym z jedenastu przystanków sezonu 2025–26. W poprzednich miesiącach zawodnicy rywalizowali m.in. w Nowym Jorku, Oberstdorfie, Tbilisi i Bratysławie, a po Warszawie kolejne szanse na punkty rankingowe będą w Tallinnie i Zagrzebiu.

Punkty zdobyte w Warszawie mają realny wpływ na miejsca w światowym rankingu, co dodaje rywalizacji szczególnego znaczenia dla startujących zawodników.

Na Torwarze pojawi się międzynarodowa elita: Isabeau Levito, wicemistrzyni świata, Lukas Britschgi, aktualny mistrz Europy, a wśród par sportowych – mistrzowie świata Deanna Stellato-Dudek i Maxime Deschamps oraz utytułowana para Anastasia Golubeva i Hektor Giotopoulos Moore. W tańcu na lodzie tytułu bronić będą Evgeniia Lopareva i Geoffrey Brissaud.

Polacy również mają szansę na sukcesy. W kategorii solistów walczyć będą Władimir Samojłow i Kornel Witkowski, a wśród solistek wystąpią Jekaterina Kurakowa, obrończyni ubiegłorocznego medalu, oraz Karolina Białas, która rozpoczęła sezon od udanych startów. W parach tanecznych Polskę reprezentować będzie m.in. duet Sofia Dowhal – Wiktor Kulesza.

Rusza PGE Warsaw Cup 2025
Rusza PGE Warsaw Cup 2025
Źródło: Maciej Gawarkiewicz, UM Warszawa

Program i treningi publiczne

W środę 19 listopada rozpoczną się pierwsze treningi zawodników, w tym Rhythm Dance wieczorem. Kolejne dni to rywalizacja solistów, solistek, par tanecznych i sportowych:

Czwartek 20 listopada: Men Short Program (13:50), Free Dance (18:00) Piątek 21 listopada: Women Short Program, solistów Free Skating Sobota 22 listopada: Women Short Program (15:00), Pairs Free Skating (19:55) Niedziela 23 listopada: finałowe programy solistów i solistek oraz ceremonie wręczenia medali Treningi są dostępne również dla publiczności – to wyjątkowa okazja, by zobaczyć zawodników przygotowujących się do rywalizacji na najwyższym poziomie. Wstęp na wymaga zakupu biletu, a rywalizację można także śledzić online z komentarzem w języku angielskim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Umowa na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej podpisana
Rowerem przez las, wzdłuż wukadki. Pierwsza umowa podpisana
Okolice
Wizualizacja pływalni na Białołęce
Baseny, sauny, zjeżdżalnie. Zbudują nową pływalnię
Białołęka
Podpisano umowę na dokumentację projektową Ośrodka Stegny
Krok bliżej do budowy toru dla łyżwiarzy i lodowisk do hokeja
Mokotów

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Maciej Gawarkiewicz, UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Sport
Czytaj także:
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
"Uporządkują" ruch, nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu
Żoliborz
Na Mokotowie doszło do tragicznego wypadku
"Przeleciał przez przystanek i pojechał dalej". Zginęły dwie osoby, kierowca przed sądem
Mokotów
Sprawna dacia kierowcy jadąćego po alkoholu może posłużyć służbom
Spowodował kolizję po pijanemu, jego samochód chcą przejąć służby
Okolice
Dwie osoby zatrzymane w związku zabójstwem 44-latka
Usłyszał, jak mówiła: "chyba go zabiłeś". Zadzwonił na policję
Wawer
Sławomir Mentzen
Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
Bielany
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Polskie godło z czasów PRL na podłodze piwnicy
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
Okolice
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
Okolice
Wypadek w miejscowości Sielc
Zderzenie z ciężarówką, jedna osoba w szpitalu. Droga zablokowana
Okolice
Wezwał policję, bo twierdził że zgubił się w lesie
Odnaleźli zaginionego, ale ten twierdził, że pomaga w poszukiwaniach
Okolice
Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
W nocy potrącił dwoje pieszych i odjechał
Okolice
Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
Szef MON był pytany o kamerę zamontowaną w pobliżu uszkodzonych torów
Okolice
AUTOBUS
Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. Są ranni
Śmiertelny wypadek w miejscowości Grabowiec
Zginął pasażer. Policja o wstępnych ustaleniach
Okolice
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły
Okolice
Służby zlikwidowały nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych
Miliony nielegalnych papierosów i 15 zatrzymanych osób
TVN24
Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Członków grupy, także nieletnich, werbowali na forum gry
Okolice
Policjanci skonfiskowali nielegalne papierosy
Dziesiątki tysięcy nielegalnych papierosów w aucie i domu
Okolice
Policja zatrzymała 44-latka
Zaczepiał dzieci w okolicach szkół
Okolice
Policjant po służbie zauważył oszusta
Stali przy bankomacie, policjanta po służbie coś zaniepokoiło
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Groził śmiercią, wymuszał sprzedaż alkoholu. Trwało to kilka miesięcy
Okolice
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Recepty wystawiane bez wiedzy pacjentów, sześć milionów z refundacji
Okolice
"Do boju Polsko!" na Pałacu Prezydenckim
Nie mogli wnieść oprawy, poleciały race. Wyświetlona na Pałacu Prezydenckim
W wypadku na krajowej "10" zginęła kobieta
Dwie godziny, trzy wypadki, trzy osoby nie żyją
Okolice
Wypadek w Wólce Mińskiej. Nie żyje pieszy (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął pieszy potrącony przez samochód
Okolice
Po wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Zwierzęta na drogach. Dwa wypadki, siedem osób rannych
Okolice
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Przerobione auto, kierowca z zakazem
Okolice
"Społem" w Pruszkowie w rejestrze zabytków
"Jeden z najnowocześniejszych sklepów" został zabytkiem
Okolice
Porozumienie ws. projektu wydłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie
Przedłużą linię tramwajową w Wilanowie
Wilanów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki