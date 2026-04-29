Śródmieście

Mieli zbudować plac marzeń. Skończyło się remontem parkingu

Remont Placu Teatralnego
Plac Teatralny w remoncie
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Na Placu Teatralnym trwa naprawa nierównej nawierzchni. Nie jest to jednak realizacja ambitnej koncepcji z fontanną, zieleńcami i autami schowanymi pod ziemią. Co stanęło na przeszkodzie?

Obietnicę modernizacji Placu Teatralnego można znaleźć w programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego z 2018 roku, gdy po raz pierwszy ubiegał się o prezydenturę Warszawy. Polityk deklarował wówczas, że miejsce ma zyskać nowe oblicze do 2021 roku. Tak się jednak nie stało. Plac był i jest wielkim parkingiem.

W 2023 roku przeprowadzono warsztaty projektowe, podczas których wypracowano konkretne rekomendacje dla tego i dwóch innych placów.

Na bazie tych działań biuro Mycielski Architecture & Urbanism opracowało koncepcję, której podstawowym założeniem było usunięcie parkingu sprzed gmachu Teatru Wielkiego-Opery Narodowej i przeniesienie części miejsc postojowych pod ziemię. Podziemny garaż przewidziano w zachodniej części placu od strony Wierzbowej. Uwolnioną przestrzeń miały zdominować drzewa i woda. Na wysokości obu skrzydeł teatru zaplanowano zielone skwery (taki układ był tu przed wojną), a przed wejściem głównym - efektowną fontannę.

To tylko remont utrzymaniowy

Ta wizja na razie nie stanie się rzeczywistością, choć na placu pojawili się budowlańcy i ściągnięto ciężki sprzęt.

"Aktualnie odbywający się remont związany jest z poprawą nawierzchni Placu Teatralnego i ma charakter jedynie utrzymaniowy - było to konieczne z uwagi na jej fatalny stan, nie do przyjęcia w tak reprezentacyjnym miejscu. Prace odbywają się w uzgodnieniu z dyrekcją Opery Narodowej" - informuje nas wydział prasowy stołecznego ratusza.

Pytania o podziemne parkingi

Przeszkodą w realizacji ambitnej koncepcji architektonicznej okazuje się… odbudowa Pałacu Saskiego.

"Realizacja docelowej koncepcji, w tym garażu, musi uwzględniać plany związane z odbudową Pałacu Saskiego, pod którym ma powstać garaż podziemny - w tej sytuacji budowa drugiego w pobliskim sąsiedztwie musi zostać przeanalizowana. Do czasu ostatecznych rozstrzygnięć, które nie są w gestii m.st. Warszawy, plany na Plac Teatralny pozostają zawieszone, ale nie rezygnujemy z nich" - zapewniają urzędnicy ratusza.

Za odbudowę pałacu odpowiada państwowa spółka. Rząd jest zobowiązany do realizacji tej inwestycji ustawą z 2021 roku. I choć obecnie rządzący zdają się nie być entuzjastami odbudowy, to prace archeologiczne i projektowe się toczą. Parking pod Pałacem Saskim ma pomieścić od 450 do 550 samochodów, wjazd znajdzie się na Królewskiej.

Prace na Placu Teatralnym etapami realizuje Zakład Remontów i Konserwacji Dróg na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Na razie ułożono od nowa kostkę od strony Moliera. Do końca roku odnowioną nawierzchnię ma mieć cały parking.

Ogród francuski przed Pałacem Lubomirskich

W ramach wspomnianych warsztatów wypracowano też koncepcję dla Placu Żelaznej Bramy. W tym wypadku główna zmiana dotyczyłaby skomunikowania placu z Ogrodem Saskim przejściem dla pieszych. Ten zabieg wymagałby lekkiej modyfikacji przebiegu Marszałkowskiej, tak, by stworzyć wysepkę między jezdnią a torowiskiem tramwajowym. Parking przed Pałacem Lubomirskich ma się zmienić w geometryczny ogród w stylu francuskim. Przewidziano też drewnianą pergolę wzdłuż południowej krawędzi placu. Natomiast jego centralna część pozostałaby w obecnym układzie, z pomnikiem Tadeusza Kościuszki w roli głównej.

Na jakim etapie jest ta inwestycja? - W tym roku planujemy zakończyć opracowywanie dokumentacji projektowej i ogłosić postępowanie przetargowe. W zależności od przebiegu postępowania może uda się dokonać wyboru wykonawcy w tym roku. Zakładamy, że prace budowlane będą prowadzone od 2027 roku do końca 2028 roku Termin ten jest uzależniony dodatkowo od wybudowania przez STOEN Operator przyłącza energetycznego - odpowiada Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni.

Bardzo wstępnie urzędnicy szacują, że inwestycja będzie kosztować około 15 milionów złotych. Dokładna kwota będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

Metamorfoza Placu Bankowego

Z trójki placów przewidzianych do zmiany skończony jest Bankowy. Jego metamorfoza odbywała się etapami. Najpierw wytyczono szeroką ścieżkę rowerową, ułożono nowy chodnik i postawiono nowe latarnie wzdłuż pierzei ratusza. Potem uporządkowano parkowanie i otoczenie pomnika Juliusza Słowackiego. Na koniec zrealizowano nasadzenia. Trudno mówić o rewolucji, bo wciąż dominują tu samochody, ale nie będzie przesadą stwierdzenie, że przestrzeń jest bardziej estetyczna i przyjazna.

