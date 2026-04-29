Śródmieście Mieli zbudować plac marzeń. Skończyło się remontem parkingu Piotr Bakalarski |

Plac Teatralny w remoncie Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Obietnicę modernizacji Placu Teatralnego można znaleźć w programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego z 2018 roku, gdy po raz pierwszy ubiegał się o prezydenturę Warszawy. Polityk deklarował wówczas, że miejsce ma zyskać nowe oblicze do 2021 roku. Tak się jednak nie stało. Plac był i jest wielkim parkingiem.

W 2023 roku przeprowadzono warsztaty projektowe, podczas których wypracowano konkretne rekomendacje dla tego i dwóch innych placów.

Na bazie tych działań biuro Mycielski Architecture & Urbanism opracowało koncepcję, której podstawowym założeniem było usunięcie parkingu sprzed gmachu Teatru Wielkiego-Opery Narodowej i przeniesienie części miejsc postojowych pod ziemię. Podziemny garaż przewidziano w zachodniej części placu od strony Wierzbowej. Uwolnioną przestrzeń miały zdominować drzewa i woda. Na wysokości obu skrzydeł teatru zaplanowano zielone skwery (taki układ był tu przed wojną), a przed wejściem głównym - efektowną fontannę.

Koncepcja Placu Teatralnego

To tylko remont utrzymaniowy

Ta wizja na razie nie stanie się rzeczywistością, choć na placu pojawili się budowlańcy i ściągnięto ciężki sprzęt.

"Aktualnie odbywający się remont związany jest z poprawą nawierzchni Placu Teatralnego i ma charakter jedynie utrzymaniowy - było to konieczne z uwagi na jej fatalny stan, nie do przyjęcia w tak reprezentacyjnym miejscu. Prace odbywają się w uzgodnieniu z dyrekcją Opery Narodowej" - informuje nas wydział prasowy stołecznego ratusza.

Pytania o podziemne parkingi

Przeszkodą w realizacji ambitnej koncepcji architektonicznej okazuje się… odbudowa Pałacu Saskiego.

"Realizacja docelowej koncepcji, w tym garażu, musi uwzględniać plany związane z odbudową Pałacu Saskiego, pod którym ma powstać garaż podziemny - w tej sytuacji budowa drugiego w pobliskim sąsiedztwie musi zostać przeanalizowana. Do czasu ostatecznych rozstrzygnięć, które nie są w gestii m.st. Warszawy, plany na Plac Teatralny pozostają zawieszone, ale nie rezygnujemy z nich" - zapewniają urzędnicy ratusza.

Za odbudowę pałacu odpowiada państwowa spółka. Rząd jest zobowiązany do realizacji tej inwestycji ustawą z 2021 roku. I choć obecnie rządzący zdają się nie być entuzjastami odbudowy, to prace archeologiczne i projektowe się toczą. Parking pod Pałacem Saskim ma pomieścić od 450 do 550 samochodów, wjazd znajdzie się na Królewskiej.

Prace na Placu Teatralnym etapami realizuje Zakład Remontów i Konserwacji Dróg na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Na razie ułożono od nowa kostkę od strony Moliera. Do końca roku odnowioną nawierzchnię ma mieć cały parking.

Nowa nawierzchnia parkingu przed operą

Ogród francuski przed Pałacem Lubomirskich

W ramach wspomnianych warsztatów wypracowano też koncepcję dla Placu Żelaznej Bramy. W tym wypadku główna zmiana dotyczyłaby skomunikowania placu z Ogrodem Saskim przejściem dla pieszych. Ten zabieg wymagałby lekkiej modyfikacji przebiegu Marszałkowskiej, tak, by stworzyć wysepkę między jezdnią a torowiskiem tramwajowym. Parking przed Pałacem Lubomirskich ma się zmienić w geometryczny ogród w stylu francuskim. Przewidziano też drewnianą pergolę wzdłuż południowej krawędzi placu. Natomiast jego centralna część pozostałaby w obecnym układzie, z pomnikiem Tadeusza Kościuszki w roli głównej.

Na jakim etapie jest ta inwestycja? - W tym roku planujemy zakończyć opracowywanie dokumentacji projektowej i ogłosić postępowanie przetargowe. W zależności od przebiegu postępowania może uda się dokonać wyboru wykonawcy w tym roku. Zakładamy, że prace budowlane będą prowadzone od 2027 roku do końca 2028 roku Termin ten jest uzależniony dodatkowo od wybudowania przez STOEN Operator przyłącza energetycznego - odpowiada Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni.

Bardzo wstępnie urzędnicy szacują, że inwestycja będzie kosztować około 15 milionów złotych. Dokładna kwota będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

Metamorfoza Placu Bankowego

Z trójki placów przewidzianych do zmiany skończony jest Bankowy. Jego metamorfoza odbywała się etapami. Najpierw wytyczono szeroką ścieżkę rowerową, ułożono nowy chodnik i postawiono nowe latarnie wzdłuż pierzei ratusza. Potem uporządkowano parkowanie i otoczenie pomnika Juliusza Słowackiego. Na koniec zrealizowano nasadzenia. Trudno mówić o rewolucji, bo wciąż dominują tu samochody, ale nie będzie przesadą stwierdzenie, że przestrzeń jest bardziej estetyczna i przyjazna.

Plac Bankowy przeszedł zmiany