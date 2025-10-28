Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Remont Hali Gwardii wreszcie ruszy? Ratusz podał ważną datę

Umowa na remont zabytkowej Hali Gwardii zostanie zawarta w drugiej połowie listopada - informuje przedstawicielka stołecznego ratusza. W zamian za kompleksową rewitalizację najemca obiektu przez 30 lat będzie miał prawo dzierżawy tego miejsca i czerpania z niego zysków.

Spółka CBR Events, zarządzająca halą przed jej zamknięciem w 2023 roku, była jedyną firmą, która wzięła udział w przetargu na remont i dzierżawę zabytku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W marcu ubiegłego roku to postępowanie zakończono pozytywnie dla oferenta. Jednak formalności związane z podpisaniem umowy jeszcze nie zostały zakończone.

Po półtora roku na horyzoncie pojawił się wreszcie konkret. - Umowa zostanie podpisana w drugiej połowie listopada - poinformowała nas Marzena Gawkowska, zastępczyni rzeczniczki prasowej stołecznego ratusza. Dwa dni temu "Gazeta Stołeczna" podała, że zawarcie kontraktu ma nastąpić 19 listopada, ale pytana o to Marzena Gawkowska zaprzeczyła. - Na pewno będzie to po 19 listopada. O dokładnym terminie będziemy jeszcze informować - zaznaczyła przedstawicielka ratusza.

- Partner prywatny będzie miał 27 miesięcy od momentu podpisania umowy na remont Hali Gwardii i otaczającego ją układu komunikacyjnego oraz nieco dłużej, bo blisko cztery lata na budowę parkingu podziemnego pod Placem Wielopole i remont samego placu. W miejscu gdzie obecnie znajduje się parking naziemny ma powstać ogólnodostępny teren zielony - przestrzeń spotkań i rekreacji mieszkańców - wyjaśniła Gawkowska.

Jaki plan ma przyszły najemca?

Przygotowany przez spółkę projekt zakłada zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji i dachu budynku, jak również stalowej konstrukcji eksponowanej wewnątrz. Spółka zapewnia też, że przekształcenia wewnątrz nie spowodują utraty zabytkowej wartości budynku.

Koncepcja zakłada także zagospodarowanie przestrzeni placu w sąsiedztwie hali. Plac Wielopole mają wypełnić zewnętrzne ogródki gastronomiczne, meble miejskie, parkingi dla rowerów i hulajnóg, a także nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy oraz nowe oświetlenie.

CBR Events chce zagospodarować przestrzeń hali o łącznej powierzchni 8 tys. m kw. Wewnątrz znajdzie się studio i muzeum boksu wraz z salą projekcyjno-kinową oraz scena z widownią. Koncepcja zakłada ponadto utworzenie browaru rzemieślniczego, strefy uroczystości rodzinnych, sali zabaw dla najmłodszych gości, a także strefy eventowej.

Dzierżawa na 30 lat

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, z oferty gastronomicznej Hali Gwardii można było korzystać tylko do końca czerwca 2023 roku. Dotychczasowemu najemcy, którym również była firma CBR Events, skończyła się umowa i - jak tłumaczył stołeczny ratusz - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie wydał zgody na dalsze użytkowanie hali. Zabytek musi przejść rewitalizację.

Przetarg na rewitalizację budynku Hali Gwardii został rozpisany w 2020 roku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Oznacza to, że przyszły dzierżawca, w zamian za kompleksowy remont zabytkowej hali, przez 30 lat będzie miał prawo dzierżawy tego miejsca i czerpania z niego zysków.

Urzędnicy podkreślają, że remont musi odbyć się z zachowaniem wytycznych konserwatora zabytków. Wykonawca jest zobowiązany do odnowienia i uzupełnienia zachowanych detali elewacji, m.in. gzymsów, balustrad i opasek okiennych, a także do zakonserwowania wszystkich śladów związanych z działaniami wojennymi. Wytyczne konserwatorskie nie dopuszczają w tym miejscu handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBR Events

Inwestycje w WarszawieZabytki
