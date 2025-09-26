Pięć dni testów syren alarmowych

Syreny na Saskiej Kępie w Warszawie Źródło: Kontakt24/ Grzegorz

"Przez kolejnych pięć dni, od najbliższego poniedziałku (29 września) do piątku (3 października), od godz. 8 do godzin popołudniowych będą prowadzone odbiory zmodernizowanych punktów alarmowych systemu SAOL (System Alarmowania i Ostrzegania Ludności) wojewody mazowieckiego" - podał stołeczny urząd.

Jak wytłumaczono, krótkotrwałe włączenia syren, trwające kilkanaście sekund, służą sprawdzeniu poprawności ich działania i nie powinny być traktowane jako sygnały ostrzegawcze.

"W związku z wystąpieniem tych sygnałów mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności" - zaznaczono.

