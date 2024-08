Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na wykonawcę rozbudowy ulicy Grzybowskiej na długości ok. 1,5 kilometra - od alei Jana Pawła II do ulicy Siedmiogrodzkiej (rejon skrzyżowania z ulicą Karolkową). Planowany termin składania ofert mija 10 września. Ulica ma być gotowa w ciągu 21 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Co się zmieni na Grzybowskiej?

Po obu stronach ulicy zostaną wybudowane nowe chodniki. Rowerzyści skorzystają z wydzielonych dróg dla rowerów lub wyznaczonych na jezdni pasów. Od ulicy Towarowej do alei Jana Pawła, ulica Grzybowska będzie miała dwie jezdnie rozdzielone wyspą. Na każdej znajdzie się jeden pas ruchu, a w rejonie skrzyżowań dodatkowe pasy do skrętu. Od ulicy Towarowej do ulicy Karolkowej ulica będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu. Uporządkowane zostanie także parkowanie pojazdów, co ułatwi poruszanie się po drodze i poprawi bezpieczeństwo. SZRM zapewnia, że dzięki nowym przystankom komunikacji publicznej zwiększy się wygoda w korzystaniu z transportu miejskiego.