"Śmierdzi to weto ruską skarpetą". Protest przed Pałacem Prezydenckim w sprawie SAFE

Manifestacja pod hasłem „Chcemy być SAFE!” przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rząd przekonywał, że pieniądze z unijnego programu SAFE są kluczowe dla modernizacji armii oraz bezpieczeństwa państwa. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował jednak, że nie podpisze ustawy, która miała ułatwić pozyskanie przez Polskę dodatkowych, olbrzymich środków na finansowanie zbrojeń. Z unijnej pożyczki rząd i tak zamierza skorzystać, tyle że po decyzji prezydenta będzie trudniej, będzie mniej pieniędzy dla niektórych służb.

"Są wściekli na decyzję prezydenta"

Protest pod Pałacem Prezydenckim to pokłosie ostatnich wydarzeń. Od godziny 14 trwa tam manifestacja, zorganizowana przez Komitet Obrony Demokracji pod hasłem "Chcemy być SAFE". To reakcja na prezydenckie weto w sprawie SAFE. "Pokażmy Karolowi Nawrockiemu nasz obywatelski sprzeciw wobec zdrady! Pokażmy siłę jedności! Pokażmy nasze VETO!" - napisała organizacja w mediach społecznościowych. Na Krakowskim Przedmieściu zbiera się coraz więcej osób.

Manifestujący mają ze sobą transparenty. Widać na nich m.in. hasła "Śmierdzi to weto ruską skarpetą", "Pięści to nie wszystko, by być w pałacu", "Nawrocki zdrajca Polski".

Protestowi przyglądał się Jan Piotrowski, reporter TVN24. Ocenił, że pod pałacem zebrało się kilka tysięcy osób. Wypełnili przestrzeń pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Kultury. - To ludzie, którzy są wściekli na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego - relacjonował. Jak dodał, zgromadzeni chcą wziąć sprawy w swoje ręce. - Im się nie tylko nie podoba decyzja prezydenta, ale spodziewają się, że takich decyzji może być więcej - dodał Piotrowski. Zaznaczył, że wiele osób, spacerujących o Krakowskim Przedmieściu dołącza do protestujących.

- Myślę, że ważne jest, byśmy pamiętali o tym, że jesteśmy Polakami, powinniśmy wszyscy się czuć bezpiecznie, powinniśmy jako jedność zadbać o to, byśmy mogli razem podejmować wspólne decyzje i byśmy czuli, że ludzie, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo rozumieją to - powiedziała jedna z protestujących.

Jest rozstawiona scena, z której co jakiś czas przemawiają politycy i aktywiści.

Zgromadzenie ma trwać do godz. 22. Nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia czuwają stołeczni policjanci. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego kierują ruchem i wskazują alternatywne trasy przejazdu.

Jak podał Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji protest przebiega spokojnie. W pobliżu manifestacji "Chcemy być SAFE", zebrała się grupa kilku osób o przeciwstawnych poglądach. Obie grupy oddziela od siebie policja. Nie dochodzi do starć.

Manifestacja przeciwko prezydenckiemu wetu Manifestacja "Chcemy być SAFE" Źródło: PAP/Paweł Supernak Manifestacja "Chcemy być SAFE" Źródło: PAP/Paweł Supernak Manifestacja "Chcemy być SAFE" Źródło: PAP/Paweł Supernak Manifestacja "Chcemy być SAFE" Źródło: PAP/Paweł Supernak Manifestacja "Chcemy być SAFE" Źródło: PAP/Paweł Supernak Manifestacja przeciwko prezydenckiemu wetu Źródło: PAP/Radek Pietruszka Manifestacja przeciwko prezydenckiemu wetu Źródło: PAP/Radek Pietruszka Manifestacja przeciwko prezydenckiemu wetu Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Czym jest program SAFE?

Program SAFE (ang. Security Action for Europe) ma na celu wsparcie państw Unii Europejskiej w zwiększaniu ich zdolności obronnych. Tło to rosyjska agresja na Ukrainę - kraj, który graniczy z państwami UE. Pozyskująca i przekazująca rządom środki Komisja Europejska przewidziała na SAFE 150 mld euro (ponad 630 mld zł) w formie niskooprocentowanych pożyczek. To właśnie niskie oprocentowanie (około 3 procent w skali roku) i długi okres kredytowania są uważane za największe zalety SAFE.

Fundusze mają być przeznaczone na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, drony, amunicję oraz pociski. Wsparcie ma obejmować także ochronę infrastruktury kosmicznej oraz rozwój technologii sztucznej inteligencji wykorzystywanych w obronności.

Co najmniej 65 procent wartości zamówień musi pochodzić od producentów z Europy. Pozostałe 35 procent może stanowić udział komponentów lub podwykonawców z pozostałych państw.

Z SAFE ma skorzystać 19 państw Unii Europejskiej. Oprócz Polski są to: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Włochy. Na zatwierdzenie planów wydatków w ramach SAFE przez Komisję Europejską wciąż czekają Czechy, Francja oraz Węgry.

Polska jest potencjalnie największym beneficjentem programu. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nasz kraj może pożyczyć 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych.