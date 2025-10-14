Piesza potrącona przez tramwaj, były utrudnienia w centrum

Tramwajarze o problemie pieszych w słuchawkach (wideo ilustracyjne) Źródło: Tramwaje Warszawskie

"Z powodu zdarzenia w rejonie skrzyżowania al. Solidarności /pl. Bankowy tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe:

l. 15, 16 ,18 > Marymont-Potok / Piaski / Żerań FSO: … – Marszałkowska – Al. Solidarności – Al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – …" - poinformował w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz podał więcej szczegółów. - Pod tramwaj weszła kobieta. Chwilowo ruch w tym miejscu został wstrzymany - poinformował rzecznik.

Na miejscu pracowały służby. Ruch wznowiono o godzinie 8.35.