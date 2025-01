Podziemny parking w centrum gotowy. Na zieleń jeszcze poczekamy

Posłuchaj Wstrzymaj Parking pod pl. Powstańców Warszawy czeka na otwarcie Źródło: tvnwarszawa.pl

Na przełomie lutego i marca ma zostać otwarty parking pod placem Powstańców Warszawy na 420 aut. Ale przetarg na urządzenia zieleni jeszcze nie został ogłoszony. Drzewa i krzewy pojawią się dopiero na wiosnę 2026 roku.

Podziemny garaż jest praktycznie gotowy. I niebawem ma zostać oddany do dyspozycji kierowców. Kiedy? - Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, prawdopodobnie przełom lutego i marca - słyszymy w ratuszu.

Trzy pawilony, dwie rampy

Na czterech kondygnacjach pod placem znajdzie się 420 miejsc parkingowych, z czego 63 zarezerwowano dla okolicznych mieszkańców. Obiekt jest wyposażony w ładowarki dla samochodów elektrycznych oraz ogólnodostępną toaletę. To pierwszy podziemny garaż wybudowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (formuła koncesji). Wykonała go za własne pieniądze firma IMMO Park Warszawa, należąca do spółki Mota-Engil Central Europe. Przez kolejnych 36 lat ma zarządzać parkingiem i zarabiać na nim. Po tym czasie obiekt zostanie przekazany miastu.

Na powierzchni wszystko wydaje się gotowe. Wbrew pozorom fakt, że parking jest podziemny, nie oznacza, że wszystko znajduje się pod ziemią. Rampy wjazdowa (na wysokości NBP) i wyjazdowa (przy hotelu Gromada), a w centralnej części dwa pawilony z windami i schodami, "dociążone" blaszanymi elementami klimatyzacji, które na wizualizacjach były dyskretnie przemilczane. Trzeci pawilon był tu już wcześniej, obsługuje metro.

Póki co plac wydaje się nieco zagracony, wrażenia nie poprawia fakt, że zniknęła efektowna zieleń. Urzędnicy deklarują, że wróci.

58 drzew, ale dopiero rok

- W tym roku ogłosimy przetarg na roboty budowlane, a ostateczny termin zakończenia prac planujemy na wiosnę 2026 roku - informuje Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni. Przekonuje, że nie dało się tego zrobić szybciej, bo nie można było ogłosić przetargu przed zakończeniem poprzedniej inwestycji (czyli budowy parkingu). Zapewnia, że miejscy ogrodnicy nie marnowali czasu, pracowali nad dokumentacją i projektem.

- Posadzimy 35 sztuk lip srebrzystych w odmianie Varsaviensis, dwa platany oraz 21 klonów tatarskich - zapowiada i dodaje, że 12 lip posadził już wykonawca parkingu podziemnego na placyku z pomnikiem Napoleona Bonaparte. Popiersie Cesarza Francuzów zostało przesunięte kilkadziesiąt metrów na południe, bliżej ulicy Boduena.

Ogród Napoleon to jedna z trzech przestrzeni na jakie plac podzielono w koncepcji biura projektowego MAU kilka lat temu (na niej bazuje ZZW). Dwie pozostałe to tzw. plac pod pergolami - naprzeciw siedziby TVP, bliżej Świętokrzyskiej, oraz ogród muzyki, który obejmuje część środkową. Plenerowe instrumenty były w poprzedniej aranżacji terenu, zanim wjechały buldożery.

- W trakcie prac projektowych koncepcja MAU została zmodyfikowana, przykładowo: zrezygnowaliśmy z kurtyny wodnej (miała być tuż za pomnikiem Batalionu Armii Krajowej "Kiliński" - red.) , układ szpalerowy sadzonych drzew został dostosowany do infrastruktury podziemnej - zastrzega Kwiecień-Łukaszewska.

Poza wspomnianymi 58 drzewami przybędzie około 800 krzewów. - Będą to między innymi: cisy, graby, hortensje. Zaplanowaliśmy utworzenie wyniesionych rabat bylinowych, na których posadzimy różnokolorowe odmiany liliowców, lawendę, szałwię, kocimiętkę, trawny ozdobne. Pergolę, która została zaprojektowana od strony ulicy Świętokrzyskiej obsadzimy pnączami: wiciokrzewem zaostrzonym, winoroślą japońską, glicynią chińską – wylicza rzeczniczka Zarządu Zieleni.

Póki co jest trawa, którą już zaczęli rozjeżdżać kierowcy. Doraźnie trawniki zostały zabezpieczone niskimi płotkami.

Cennik parkowania

Ile trzeba będzie zapłacić za parkowanie pod placem Powstańców Warszawy? Jak podał portal warszawa.tvp.pl, godzina postoju ma kosztować 7,50 złotego. Abonament miesięczny dla mieszkańców wyniesie 550 zł (parkowanie w godz. 19.00-8.00) i 800 zł (parkowanie całodobowe). Dla pozostałych klientów odpowiednio: 650 zł i 950 zł.