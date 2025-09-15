Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Decyzja w sprawie kary za pluszowego jamnika w miejskim autobusie

Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kierująca autobusem została ukarana za pluszowego jamnika
Źródło: Ania kierowniczka, Facebook
Zarząd Transportu Miejskiego anulował karę za pluszowego zielonego jamnika, którego za szybą miejskiego autobusu umieściła pani Anna. Nie oznacza to jednak, że maskotka może wrócić do kabiny kierującej. Kobieta złożyła petycję w sprawie zezwolenia na taką ozdobę.

Historię zielonego jamnika Solarisa opisywaliśmy w sierpniu na tvnwarszawa.pl. Maskotka towarzyszyła w pracy pani Annie, która od 17 lat kieruje miejskimi autobusami w Warszawie. Kobieta obecnie jeździ u jednego z ajentów wykonujących przewozy w stolicy - PKS Grodzisk Mazowiecki.

To właśnie ta firma dostała upomnienie od Zarządu Transportu Miejskiego. Umieszczenie maskotki za szybą pojazdu zostało uznane za uchybienie. Powodem było "działanie na szkodę estetyki pojazdu". Miało to skutkować opłatą karną w wysokości 799 złotych, potrąconą z pensji pani Anny.

Anulowana kara

- Przewoźnik złożył odwołanie. Kara za uchybienie nałożona na firmę została anulowana - przekazał nam w poniedziałek Tomasz Kunert, rzecznik ZTM.

Jak zastrzegł, nie oznacza to jednak przyzwolenia na umieszczanie maskotek za szybą autobusu. - Prosiliśmy o to, żeby operator przypomniał swoim kierowcom, jakie obowiązują zasady i że nie wolno przewozić takich rzeczy w kabinie - dodał.

Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Źródło: Anna kierowniczka, Facebook

Petycja w sprawie powrotu jamnika

Kierowczyni miejskiego autobusu stara się jednak, aby maskotka mogła nadal z nią podróżować. Na początku września złożyła do ZTM petycję w tej sprawie. W sieci poparło ją ponad 2200 osób.

- Walczę o to, by jamnik, którego uwielbiają pasażerowie duzi i mali, nadal mógł jeździć tam, gdzie najlepiej wygląda. Aby każdy kierowca miał możliwość umieszczenia jamnika na szybie, by w ten sposób działać dobrze na humory pasażerów. Żeby nie było za to absurdalnych kar - przekazała nam w sierpniu.

Petycja nie została jeszcze rozpatrzona.  

Pluszowy jamnik był zawsze za szybą autobusu
Pluszowy jamnik był zawsze za szybą autobusu
Źródło: Ania kierowniczka, Facebook

"Nie jest dozwolone ozdabianie kabiny kierowcy"

ZTM tłumaczył wcześniej, że umowy z przewoźnikami regulują między innymi aspekt wizualny autobusów, a także zawierają katalog uchybień w świadczeniu usług wraz z wysokością możliwej kary dla operatora za ich popełnienie.

- Nie jest dozwolone ozdabianie kabiny kierowcy jakimikolwiek elementami nieuzgodnionymi z ZTM takimi jak na przykład naklejki, folie, proporczyki, plakaty lub inne przedmioty, w tym maskotki - wyjaśnił wówczas Tomasz Kunert.

Dodał, że wszelkie nieprawidłowości zauważają pracownicy ZTM, przeprowadzający kontrole w autobusach. Następnie przekazują je drogą formalną do przewoźnika. Tak też było w przypadku jamnika. Rzecznik zaznaczył, że przewożenie maskotki w taki sposób jest podobnym uchybieniem jak np. spóźnianie się kierowcy czy podjeżdżanie na przystanek w niewłaściwy sposób. Dlatego do przewoźnika trafił wniosek o ukaranie.

- Co się dzieje z kierowcą w takim przypadku, jeśli to kwestia finansowa, to są już wewnętrzne sprawy firm, które pełnią nasze usługi - wyjaśnił nam Kunert. Z jego wyjaśnień wynikało również, że o wysokości kary dla swojego kierowcy decyduje już sam przewoźnik. W tym przypadku PKS Grodzisk Mazowiecki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Katarzyna Kędra
Członkowie komisji wyborczej założyli czerwone korale
Członkowie komisji wyborczej założyli czerwone korale. Mogą mieć problem
Żoliborz
shutterstock_2412702791
Rachunek grozy z warszawskiego osiedla. "Kwota jest absurdalna"
BIZNES

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Anna kierowniczka, Facebook

Udostępnij:
Czytaj także:
Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Zmiany w ruchu na Bemowie. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Bemowo
Warszawa. 22-latek znęcał się nad swoją partnerką
22-latek znęcał się nad partnerką. "Szarpał za włosy, dusił oraz znieważał"
Żoliborz
Policjanci CBŚP zatrzymali członków grupy "Oczki"
"Oczko" usłyszał zarzut kierowania gangiem o międzynarodowym zasięgu
Wilanów
Warszawa. Interwencja służb na Lotnisku Chopina
Akcja na lotnisku. Zatrzymano dwóch mężczyzn poszukiwanych przez Interpol
Włochy
Zderzenie dwóch aut w Tarczynie
Pijany kierowca bez uprawnień i dwie kolizje. Policjantom powiedział, że "uczy się jeździć"
Okolice
Zderzenie dwóch motocykli w gminie Jastrzębia
Zderzenie dwóch motocyklistów. Jeden z nich nie przeżył
Okolice
Wysięgniki pod odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Wysięgniki przy drodze nazywanej "gilotyną". Wkrótce pojawią się kamery
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków, namierzyli magazyn
Bemowo
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim
Śródmieście
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze
Śródmieście
Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach. Tak grupa jeździ po Warszawie
Mateusz Mżyk
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Radiowóz zderzył się z taksówką "na aplikację". Cztery osoby poszkodowane
Bemowo
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny pożar altany. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna
Bielany
Zderzenie auta i autobusu w Alejach Ujazdowskich
Zderzenie z autobusem. Kierowca z zakazem i pod wpływem środków odurzających
Śródmieście
Lunapark w Warszawie
Nocne kluby zniknęły, ale miasto wciąż walczy o odzyskanie terenu
Praga Południe
Policja przerwała nielegalne manewry na targowisku
Driftowali na targowisku. Nie wiedzieli, że są obserwowani
Okolice
Składowisko odpadów w Wołominie
Kilkanaście tysięcy litrów niebezpiecznych odpadów. Jest szansa na ich utylizację
Okolice
Służby prowadziły akcję w rejonie jeziora Łacha
Odnaleziono przedmiot przypominający wyrzutnię pocisków. Akcja żandarmerii
Okolice
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Burzą przedwojenną kamienicę. Powód: inwestycja drogowa
Wola
Pożar auta dostawczego na S7
Pożar auta dostawczego na trasie S7. Nagranie
Okolice
Jeden z uczestników II Mistrzostw Polski w Naśladowaniu Ptaków
Ćwierkali, świstali, kwilili. Z placu Defilad prosto do ptasiego gaju
Śródmieście
Mężczyzna trafił na niewybuchy podczas prac w ogrodzie
Pracował w ogrodzie. Postawił na nogi służby
Okolice
Katarzyna Stoparczyk
Data pogrzebu Katarzyny Stoparczyk i prośba rodziny
Śródmieście
WOT
Wojsko szukało drona w Wesołej
Wesoła
Problemy mieszkańców gminy Brudzeń Duży z dostępem do wody (zdj. ilustracyjne)
Część mieszkańców bez dostępu do wody. Przez enterokoki
Okolice
Granica Polski i Białorusi, Straż Graniczna
Został zatrzymany, jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek na A2. Lądował śmigłowiec LPR
Okolice
Potrącenie rowerzystki w Płońsku
Uderzył w rowerzystkę na skrzyżowaniu
Okolice
Siłownia plenerowa MultiSport na Błoniach Stadionu Narodowego
Aktywne serce Warszawy z nowym miejscem. To plenerowa siłownia MultiSport
Artykuł sponsorowany
Miał sześć promili, trafił do szpitala (zdj. ilustracyjne)
Twierdził, że wypił "tylko jedno piwo". Strażnicy "nie mogli uwierzyć własnym oczom"
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki