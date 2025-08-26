Przechodziła na zielonym, została potrącona. Kierowca z Marszałkowskiej usłyszał zarzuty

Kierowca zatrzymany po potrąceniu pieszej na Marszałkowskiej Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Do potrącenia pieszej doszło w niedzielę, kilkanaście minut przed godziną 1. Kobieta przechodziła przez Marszałkowską na przejściu w rejonie ronda Dmowskiego.

- Z pierwszych ustaleń wynikało, że kierujący autem osobowym potrącił 25-latkę, która przechodziła przez przejście na zielonym świetle. Kierowca nie zatrzymał się, uciekł z miejsca i nie udzielił pomocy poszkodowanej - przekazał nam młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Poszkodowana trafiła do szpitala.

Rozbite auto, w środku dwóch pijanych

Namierzeniem kierowcy zajęli się policjanci stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego. Wkrótce zauważyli w Alejach Jerozolimskich pojazd noszący ślady wypadku - miał uszkodzoną maskę i rozbitą przednią szybę. W aucie funkcjonariusze zastali dwóch mężczyzn: 27-letniego obywatela Gruzji i 33-letniego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni byli pijani.

Z ustaleń policji wynika, że rozbitą hondą kierował 27-latek. Komenda Stołeczna Policji podaje we wtorkowym w komunikacie, że miał ponad promil alkoholu w organizmie.

"Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd którym się poruszał odholowany na policyjny parking. W czasie gdy sprawca trzeźwiał, policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa I gromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu zarzutów" - zaznaczono.

27-latek jest podejrzany o spowodowanie wypadku drogowego oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do trzech lat więzienia.

W dniu wypadku policjanci zatrzymali także 33-letniego obywatela Ukrainy, który znajdował się w uszkodzonej hondzie. Jak przekazał nam rzecznik śródmiejskiej policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak, mężczyzna został przesłuchany.

Obaj mężczyźni zostali zwolnieni po zakończeniu z nimi policyjnych czynności.

