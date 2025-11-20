Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Kradli auta w miastach i rozbierali w lasach

Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Kradli auta w miastach i rozbierali w lasach
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci zatrzymali osiem osób podejrzanych o przestępczość samochodową. Podejrzani nocą kradli auta w dużych miasta, a w lasach rozbierali na części. Pozostałości podpalali, aby zatrzeć ślady.

Policjanci z Otwocka ustalili, że podejrzani zajmują się kradzieżami z włamaniem samochodów, a swoją przestępczą działalność z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi służących do kradzieży, prowadzą na terenie całego kraju.

Kradli na potęgę toyoty, lexusy i busy

"W zainteresowaniu złodziei były zarówno samochody osobowe, głównie toyoty i lexusy, jak również dostawcze busy" - podaje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Z ustaleń wynika, że schemat działania podejrzanych był zawsze taki sam.

"Przestępcy nocą jechali do jednego z dużych miast w kraju. Najczęściej wybierali Warszawę i okolicę, Szczecin, Radom, Siedlce, Białystok i Zambrów. Tam wynajdywali samochód, który ukradną, a następnie przy wykorzystaniu posiadanych narzędzi uruchamiali pojazd i przeprowadzali we wcześniej ustalone miejsce, głównie były to kompleksy leśne na terenie powiatów otwockiego i mińskiego, gdzie demontowali pojazdy na części" - wyjaśnia Edyta Adamus.

Zatrzymanie ośmiu osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

"Aby zatrzeć ślady samochody podpalali"

Mężczyźni najczęściej demontowali pas przedni, lampy, silniki, wyposażenie wnętrza i drzwi, które następnie odsprzedawali paserom. "Pozostałe elementy pozostawiali na miejscu, a aby zatrzeć ślady i uniemożliwić identyfikację, samochody podpalali" - dodaje Adamus.

Policjanci ustalili, że złodzieje planowali ukryć się w kraju lub zagranicą. Dlatego uderzyli w różnych miejscach i zatrzymali podejrzanych. Przejęli też samochody, którymi się poruszali.

Podczas przeszukania miejsc zamieszkania i pojazdów policjanci znaleźli narzędzia służące do kradzieży pojazdów, urządzenia diagnostyczne, telefony komórkowe, karty sim, pieniądze, elektronarzędzia, pieczątki, dokumentację bankową, zagłuszarki sygnału GPS/GSM i walizki do przechwytywania sygnałów z kluczyków.

Odpowiedzą za kradzieże i udział w grupie przestępczej

Zatrzymani mężczyźni w wieku od 28 do 37 lat usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku. Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem, oszustwa przy sprzedaży samochodów, włamania do samochodów i kradzież mienia, paserstwo i oszustwa ubezpieczeniowe.

Decyzją sądu ośmiu podejrzanych najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.

W akcji brali udział otwoccy i stołeczni policjanci przy wsparciu mundurowych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

TAGI:
Policja
