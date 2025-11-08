Na Trakt Królewski wkracza świąteczny klimat. Trwa montaż iluminacji

Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim (wideo z 2021 roku) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przed świętami na ulicach miasta rozbłysną dekoracje nawiązujące do lat 50. i 60. To charakterystyczne dla okresu PRL-u stare lampki choinkowe, bombki w kształcie muchomorów, ale także znane z babcinych kredensów kryształy.

Umowa z wykonawcą – firmą Multidekor – obowiązuje przez trzy sezony. Jest to więc ostatnia szansa, by zobaczyć retro ozdoby.

Lampki, choinka i sklep Wokulskiego

Przy użyciu łańcuchów, ozdób i lampek przyozdobiony zostanie Trakt Królewski, ulice Świętokrzyska i Chmielna, ale także ulice Starego i Nowego Miasta – Piwna, Świętojańska, Podwale, Piekarska, Zapiecek, Freta, Barbakan.

Dodatkowo postawione zostaną ozdoby wolnostojące – np. na pl. Pięciu Rogów – iluminacje w kształcie reliktów - m.in. zapomnianych saturatorów, czy wag sklepowych. Dla najmłodszych zaplanowano też podświetlane retro karuzele i zabawki z lat dzieciństwa ich rodziców i dziadków.

Montaż świątecznej iluminacji Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa

27-metrowa multimedialna choinka tradycyjnie stanie na placu Zamkowym. Będą również świecące pojazdy – syrenka i motorower ryś.

Wyjątkowo iluminację urozmaica w tym roku część dekoracji z planu filmowego "Lalki". Do wersji kinowej kręconej na Krakowskim Przedmieściu zbudowano sklep Wokulskiego, z powodu dużego zainteresowania publiczności pawilon sklepowy można nadal oglądać, a jego wystawy w oknach pozostaną do połowy lutego.

Trwa montaż ozdób

"Zwyczajowo, iluminacja wystartuje na początku grudnia – a dokładnie w środę, 3 grudnia. Aktualnie wykonawca zwozi wszystkie ozdoby i montuje je w terenie" - wyjaśnił rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Dodał, że montaż rozpoczyna się już w listopadzie z kilku powodów – wiele z ozdób montowanych jest z wysięgników – prace wykonawca stara się przeprowadzać w takich porach, aby nie utrudniać ruchu. "Poza tym ozdoby ciągną się Traktem Królewskim i pobliskimi ulicami dosłownie kilometrami, więc ich sprawna instalacja wymaga czasu i precyzji" - przekazał.