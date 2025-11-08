Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Na Trakt Królewski wkracza świąteczny klimat. Trwa montaż iluminacji

Montaż świątecznej iluminacji
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim (wideo z 2021 roku)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Na Trakcie Królewskim rozpoczął się montaż świątecznej iluminacji. W całej okazałości rozbłyśnie ona trzeciego grudnia. To ostatni sezon z ozdobami w stylu retro. W przyszłym roku świąteczne oświetlenie będzie zupełnie nowe.

Przed świętami na ulicach miasta rozbłysną dekoracje nawiązujące do lat 50. i 60. To charakterystyczne dla okresu PRL-u stare lampki choinkowe, bombki w kształcie muchomorów, ale także znane z babcinych kredensów kryształy.

Umowa z wykonawcą – firmą Multidekor – obowiązuje przez trzy sezony. Jest to więc ostatnia szansa, by zobaczyć retro ozdoby.

Lampki, choinka i sklep Wokulskiego

Przy użyciu łańcuchów, ozdób i lampek przyozdobiony zostanie Trakt Królewski, ulice Świętokrzyska i Chmielna, ale także ulice Starego i Nowego Miasta – Piwna, Świętojańska, Podwale, Piekarska, Zapiecek, Freta, Barbakan.

Dodatkowo postawione zostaną ozdoby wolnostojące – np. na pl. Pięciu Rogów – iluminacje w kształcie reliktów - m.in. zapomnianych saturatorów, czy wag sklepowych. Dla najmłodszych zaplanowano też podświetlane retro karuzele i zabawki z lat dzieciństwa ich rodziców i dziadków.

Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa

27-metrowa multimedialna choinka tradycyjnie stanie na placu Zamkowym. Będą również świecące pojazdy – syrenka i motorower ryś.

Wyjątkowo iluminację urozmaica w tym roku część dekoracji z planu filmowego "Lalki". Do wersji kinowej kręconej na Krakowskim Przedmieściu zbudowano sklep Wokulskiego, z powodu dużego zainteresowania publiczności pawilon sklepowy można nadal oglądać, a jego wystawy w oknach pozostaną do połowy lutego.

Koniec zdjęć na Krakowskim Przedmieściu, "sklep Wokulskiego" zostaje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koniec zdjęć na Krakowskim Przedmieściu, "sklep Wokulskiego" zostaje

Trwa montaż ozdób

"Zwyczajowo, iluminacja wystartuje na początku grudnia – a dokładnie w środę, 3 grudnia. Aktualnie wykonawca zwozi wszystkie ozdoby i montuje je w terenie" - wyjaśnił rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Dodał, że montaż rozpoczyna się już w listopadzie z kilku powodów – wiele z ozdób montowanych jest z wysięgników – prace wykonawca stara się przeprowadzać w takich porach, aby nie utrudniać ruchu. "Poza tym ozdoby ciągną się Traktem Królewskim i pobliskimi ulicami dosłownie kilometrami, więc ich sprawna instalacja wymaga czasu i precyzji" - przekazał.

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ZDM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Święta Bożego NarodzeniaBoże NarodzenieArchitektura i design
Czytaj także:
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Są plany likwidacji całodobowej karetki. Mieszkańcy protestują
Okolice
Wypadek na kolei pod Nasielskiem (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg potrącił człowieka. Utrudnienia na trasie Warszawa-Gdańsk
Okolice
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Długi weekend w komunikacji miejskiej, nowe rozkłady
Komunikacja
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny. Zmiany dla pasażerów
Śródmieście
Generalny remont gmachu BGK
"Ten budynek ciągle nas zaskakuje, w środku podziurawiony jak ser"
Piotr Bakalarski
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Oryginał w magazynie przejdzie konserwację. Na Żoliborz trafi kopia
Żoliborz
Wizualizacja stadionu Polonii Warszawa z przesuwanym dachem
Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii. Jest przetarg na budowę hali na Skrze
Śródmieście
Tragiczny wypadek na DK76
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy
Okolice
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Drogowcy planują "zebrę" w Alejach Jerozolimskich
Śródmieście
Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka
Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób
Okolice
Samochód wjechał w sklep z zabawkami
Chciała zatrzymać toczące się po parkingu auto. Zamiast hamulca wcisnęła gaz
Wilanów
Zderzenie dwóch ciężarówek
Zderzenie dwóch ciężarówek, jedna wpadła do rowu
Okolice
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
"Nycz Tower" z pozwoleniem na budowę
Śródmieście
Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11
Tajemnicze kule świetlne na warszawskim niebie
Białołęka
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
Praga Północ
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Kilka godzin bez żeglugi po Wiśle
Śródmieście
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy
Mokotów
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
"Nic do zgłoszenia", a w bagażu 40 kilogramów narkotyków
Włochy
Stacja metra Wilanowska
Dziesięć stacji metra zostanie zamkniętych na kilka dni
Śródmieście
Odkryte pozostałości dawnej fabryki czekolady
Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
Wola
Kampinoski Park Narodowy apeluje: "Po zmroku nie wchodź do lasu"
Zaginął w lesie, ważny apel Kampinoskiego Parku Narodowego
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą "na salami" ponad rok okradała sąsiadkę
Okolice
Czterech 17-latków usłyszało zarzut rozboju
Pobili go na imprezie, okradli i zostawili w samej bieliźnie pod mostem
Mokotów
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał, uderzył w kilka aut i w latarnię. Ma dwa zakazy prowadzenia
Wola
Kierowca prosił strażników o dyskrecję
Złamał zakaz, nie ma prawa jazdy, poprosił, by nic nie mówili szefowi
Śródmieście
Kotyliony na 11 listopada
Lepiej omijać ścisłe centrum Warszawy
Ulice
Kontrola legalności dokumentów na Lotnisku Chopina
Przygotował się do kontroli, zgubiły go dokumenty
Włochy
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz: ostatnie dni były wręcz katastrofalne. Chce spotkania
Dariusz Gałązka
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Transakcję odwołano w ostatniej chwili, a ministerstwo oddało pieniądze mediom publicznym
Maria Pankowska
50-latek usłyszał zarzuty i będzie musiał opuścić Polskę
Zgłosił, że napadło go pięciu mężczyzn. Coś się jednak nie zgadzało
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki