"Zapomnijcie o szarej, betonowej Marszałkowskiej"

Zarząd Dróg Miejskich analizuje oferty i wybierze najlepszą. Pas środkowy ulicy Marszałkowskiej chcą zazielenić dwie firmy, a zazielenieniem odcinka Świętokrzyska – Królewska zainteresowanych jest trzech wykonawców. Na wykonanie prac wybrani wykonawcy będą mieli 40 dni od momentu podpisania umowy.

Tramwaje ruszyły, ale wykonawca przebudowy wciąż pracuje przy torowisku. Dopiero kiedy zakończą się prace torowe, drogowcy będą mogli rozpocząć sadzenie zieleni.

Wiązy utworzą zielone szpalery

Najważniejsze zmiany dotyczą pasa środkowego przy torowisku, który wzbogaci się o 101 wiązów. Wiązy będą tworzyły zielone szpalery, wśród których kursować będą tramwaje. "Chociaż wybrany w przetargu wykonawca dostanie twardy orzech do zgryzienia – drzewa trzeba sadzić nocami po wyłączeniu trakcji – efekty będą tego warte" - przekonują w komunikacie drogowcy.

ZDM wybrał wiązy odporne na choroby (odmiany: Columella i Fiorente). Uwarunkowania podziemne (sieci) wymusiły na projektantach nieduże bryły korzeniowe. To kompromis, ale kluczowy dla zachowania zieleni w ciasnym, obudowanym centrum. Drzewa będą podsadzone irgą błyszczącą i neutralnymi kolorystycznie bylinami.

44 lipy srebrzyste zostaną posadzone na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej. Uzupełniane są tam już istniejące szpalery z lip. To gatunek rekomendowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Część drzew z tych posadzonych wcześniej trafi w inne miejsce.

"Niestety, sześć drzew trzeba będzie ściąć. Ale jest na nie plan. Trwają ustalenia z warszawskim zoo. Ścięte kłody mają trafić prosto do słoniarni – gdzie sprawią radość jej mieszkańcom" - zapewnia ZDM.

Marszałkowska się zazieleni Źródło: ZDM

Mieszankę dobrała sztuczna inteligencja

Projektanci poszli na całość z pomysłowością. Na zazielenionej Marszałkowskiej pojawią się ogrody deszczowe w stylu "stumpery": na wysokości Złotej i Sienkiewicza, po zachodniej stronie jezdni. Co to za nowość? W stylu "stumpery garden" zostaną ułożone dekoracyjne kłody, karpy i kamienie, zwiększające bioróżnorodność i retencję wody. "Stumpery" to ozdobny ogród podobny do skalniaka, ale wykonany w części z martwych drzew. Może mieć postać całych pniaków, kłód, kawałków kory.

Co jeszcze? "Serce z krokusów: absolutny hit to pomysł na okolicę wejścia do metra od strony placu Centralnego. Na trawniku zaplanowaliśmy krokusy, których mieszankę dobrała… sztuczna inteligencja. Ma stworzyć serce, czyli idealne tło dla wiosennych selfie. Sprawdzimy, jak romantyczna potrafi być AI" - zapowiadają drogowcy.

Oprócz tego powstaną dwie nowe rabaty. Na ulicy Rysiej rabata pagórkowa z krzewami. Druga pojawi się przy nowym wieżowcu przy wejściu do metra.

To nie wszystko. Z obu stron torowiska posadzone zostaną mieszanki cebul kwiatowych. Będą kwitły od wczesnej wiosny do lata, w miejskich barwach (czerwieni i żółci) i ich różnych odcieniach, tworząc prawdziwą feerię kolorów w sercu Warszawy. "Zapomnijcie o szarej, betonowej Marszałkowskiej" - zaznacza ZDM.

"Potężna dawka zieleni"

"Przykład Marszałkowskiej jest emblematyczny dla całego programu Nowe Centrum Warszawy. Choć sam pas środkowy zyska 101 wiązów, a dodatkowo w okolicy posadzimy jeszcze 44 lipy, kluczem jest szerszy kontekst. Dodając do siebie wszystkie nasadzenia (przy torowisku, w dwóch odcinkach po wschodniej stronie, przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, na rondzie Dmowskiego oraz na placu Centralnym), okazuje się, że cały rejon Marszałkowskiej i jej okolic jest sukcesywnie wzbogacany o blisko 500 nowych drzew. To potężna dawka zieleni" - wymieniają urzędnicy i zapowiadają, że przygotowywana jest też dokumentacja projektowa dla odcinka między ulicą Nowogrodzką a placem Konstytucji. "Marszałkowska fragment po fragmencie staje się miejską arterią ze szpalerami drzew, wygodną i bezpieczną dla wszystkich jej użytkowników" - podsumowują drogowcy.