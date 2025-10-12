Marsz poparcia dla Palestyny, zablokowane Aleje Jerozolimskie w kierunku Ochoty

"Wciąż ten pokój jest niepewny" Źródło: TVN24

Manifestujący poruszają się jezdnią Alei Jerozolimskich w kierunku Ochoty. Tramwaje wróciły na tory i kursują na swoich trasach.

Autobusy linii: 111, 116, 117, 127, 131, 158, 180, 503, 507, 517 i 521 zostały skierowane na trasy objazdowe.

"Na trasach objazdowych dla wszystkich linii obowiązują przystanki: pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej jako stałe a pozostałe – jako na żądanie" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Marsz w obronie Palestyny Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Marsz przejdzie Al. Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego, al. Niepodległości, ul. Wawelską, ul. Krzywickiego przed budynek przy ul. Krzywickiego 24 (Ambasada Izraela).

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z dalszymi utrudnieniami na trasie przemarszu.