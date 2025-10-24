Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Krakowskie Przedmieście przestanie być deptakiem. To już ostatni weekend

W każdy weekend Trakt Królewski będzie deptakiem
Sklep Wokulskiego z planu filmowego do "Lalki"
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Najbliższy weekend będzie ostatnim w tym sezonie, gdy Krakowskie Przedmieście stanie się deptakiem – poinformował stołeczny ratusz. Zmieni się w tym czasie kursowanie autobusów komunikacji miejskiej.

Deptak rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską, a kończy przy Miodowej. Ulice są zamykane dla ruchu samochodowego w nocy z piątku na sobotę. W weekend mogą się tędy poruszać wyłącznie niezmotoryzowani – piesi i rowerzyści.

Wjazd uprawnionych pojazdów odbywa się ulicami Tokarzewskiego-Karaszewicza lub Bednarską. Na tej drugiej jest ruch dwukierunkowy i obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Autobusy zmienią trasy

Autobusy linii dziennych zmienią trasy w sobotę i niedzielę, a nocne od nocy z piątku na sobotę do nocy z niedzieli na poniedziałek. Samochody, taksówki i autobusy komunikacji miejskiej wrócą na Krakowskie Przedmieście w poniedziałek o świcie.

W weekend trasy zmieniają autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44 – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy linii 106 w obu kierunkach pojadą ulicami: Świętokrzyską i Mazowiecką. Podobnie linia 111. Z Nowego Światu skręcą w Świętokrzyską, a potem w Mazowiecką, by przez plac Małachowskiego dojechać do Królewskiej i placu Piłsudskiego.

Z kolei autobusy 116, 180 i 503 w stronę Chomiczówki lub Konwiktorskiej pojadą ulicami: Świętokrzyską, Mazowiecką, przez plac Małachowskiego, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską do Miodowej. W drodze powrotnej do Wilanowa i na Natolin pojadą: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, przez plac Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską.

Autobusy linii 128 i 175 w stronę placu Piłsudskiego przejadą ulicami Marszałkowską i Królewską, a w drodze na Szczęśliwice i Lotnisko Chopina pojadą ulicami: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, przez plac Małachowskiego, Mazowiecką, Świętokrzyską i Marszałkowską do swoich tras.

Linia 178 w kierunku Konwiktorskiej pojedzie ulicami: Mazowiecką, przez plac Małachowskiego, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską. W stronę pętli Skorosze pojedzie: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, przez plac Małachowskiego i Mazowiecką.

Objazdem kursują także autobusy linii nocnej N44. W stronę zajezdni Żoliborz pojadą ulicami: Marszałkowską, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera, Senatorską, a w drodze powrotnej: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, przez plac Małachowskiego, Mazowiecką do Świętokrzyskiej. 

ag

PAP

UM Warszawa

