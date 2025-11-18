Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek

Mueller do Mentzena: mówisz, że to jest łatwe i proste? To ustawa na stół Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O skierowaniu wniosku poinformował rzecznik Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robert Szumiata.

Sławomir Mentzen odpalił racę na Marszu Niepodległości pomimo zakazu używania środków pirotechnicznych. Na zdjęciu opublikowanym przez niego w mediach społecznościowych widać, że trzyma on w ręku płonącą racę.

Sławomir Mentzen Źródło: Radek Pietruszka/EPA/PAP

Policja opublikowała też wizerunki innych uczestników, którzy podczas marszu odpalali race dymne i używali środków pirotechnicznych.

Kolejne kroki w celu ukarania posła

Komenda Główna Policji, do której trafi wniosek, podda go analizie, a następnie - jeśli uzna, że jest zasadny - skieruje wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności za pośrednictwem Prokuratora Generalnego do marszałka Sejmu.

11 listopada zatrzymano 43 osoby - część z nich za posiadanie narkotyków, część to osoby poszukiwane od miesięcy w związku z innymi przestępstwami.

Policja zabezpieczyła blisko 800 rac, granatów hukowych i innych środków pirotechnicznych oraz kilkanaście noży i maczet.