Śródmieście

Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek

Sławomir Mentzen
Mueller do Mentzena: mówisz, że to jest łatwe i proste? To ustawa na stół
Źródło: TVN24
Komenda Stołeczna Policji skierowała do Komendy Głównej wniosek o wyrażenie zgody na ściganie posła Konfederacji Sławomira Mentzena - przekazała we wtorek KSP. Chodzi o odpalenie racy na marszu 11 listopada.

O skierowaniu wniosku poinformował rzecznik Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robert Szumiata.

Sławomir Mentzen odpalił racę na Marszu Niepodległości pomimo zakazu używania środków pirotechnicznych. Na zdjęciu opublikowanym przez niego w mediach społecznościowych widać, że trzyma on w ręku płonącą racę.

Sławomir Mentzen
Sławomir Mentzen
Źródło: Radek Pietruszka/EPA/PAP

Policja opublikowała też wizerunki innych uczestników, którzy podczas marszu odpalali race dymne i używali środków pirotechnicznych.

Kolejne kroki w celu ukarania posła

Komenda Główna Policji, do której trafi wniosek, podda go analizie, a następnie - jeśli uzna, że jest zasadny - skieruje wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności za pośrednictwem Prokuratora Generalnego do marszałka Sejmu.

11 listopada zatrzymano 43 osoby - część z nich za posiadanie narkotyków, część to osoby poszukiwane od miesięcy w związku z innymi przestępstwami.

Policja zabezpieczyła blisko 800 rac, granatów hukowych i innych środków pirotechnicznych oraz kilkanaście noży i maczet.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu

Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu

Mentzen złamał zakaz. Szykują wniosek

Mentzen złamał zakaz. Szykują wniosek

Autorka/Autor: katke

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/EPA/PAP

Sławomir Mentzen
