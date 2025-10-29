Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców

Do bójki doszło w centrum stolicy, przy ulicy Marszałkowskiej. W jej wyniku pokrzywdzony został mężczyzna, który odniósł poważne obrażenia.
Okoliczności tego zdarzenia badają śródmiejscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Postępowanie nadzoruje prokuratura.
"W związku z tym zdarzeniem policjanci ze Śródmieścia natychmiast podjęli stosowne działania. Zabezpieczyli materiał dowodowy oraz wykonali szereg czynności operacyjnych" - informuje młodszy aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Szukają informacji o uczestnikach bójki
Na stronie śródmiejskiej komendy opublikowane zostały wizerunki trzech młodych mężczyzn podejrzewanych o udział w bójce.
"Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzn prosimy o kontakt z policjantami" - apeluje mł. asp. Pacyniak. "Zapewniamy anonimowość" - dodaje.
Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami telefonów 47 723 91 30, 47 723 91 28 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PZ-2891/25. Kontakt z policjantami można także nawiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: krp1.kancelaria-wpz@ksp.policja.gov.pl
Autorka/Autor: kk/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I