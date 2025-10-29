Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców

Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej
Do zdarzenia doszło na ulicy Marszałkowskiej
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Śródmiejscy policjanci poszukują informacji na temat uczestników bójki przy ulicy Marszałkowskiej. W tym celu opublikowali wizerunki trzech mężczyzn, mogących mieć związek ze sprawą. Osoby posiadające wiedzę o ich tożsamości powinny skontaktować się z funkcjonariuszami komendy przy Wilczej.

Do bójki doszło w centrum stolicy, przy ulicy Marszałkowskiej. W jej wyniku pokrzywdzony został mężczyzna, który odniósł poważne obrażenia.

Okoliczności tego zdarzenia badają śródmiejscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Postępowanie nadzoruje prokuratura.

"W związku z tym zdarzeniem policjanci ze Śródmieścia natychmiast podjęli stosowne działania. Zabezpieczyli materiał dowodowy oraz wykonali szereg czynności operacyjnych" - informuje młodszy aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Szukają informacji o uczestnikach bójki

Na stronie śródmiejskiej komendy opublikowane zostały wizerunki trzech młodych mężczyzn podejrzewanych o udział w bójce.

"Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzn prosimy o kontakt z policjantami" - apeluje mł. asp. Pacyniak. "Zapewniamy anonimowość" - dodaje.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami telefonów 47 723 91 30, 47 723 91 28 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PZ-2891/25. Kontakt z policjantami można także nawiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: krp1.kancelaria-wpz@ksp.policja.gov.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Stanął w obronie koleżanek, został brutalnie pobity i zmarł
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
24-latek został zatrzymany
Wracał z dyskoteki, chciał pomóc nieznajomemu. Został pobity, zgwałcony i okradziony
Praga Południe
Autorka/Autor: kk/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

PolicjaPrzestępczość w Warszawie
