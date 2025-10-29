Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców

Do zdarzenia doszło na ulicy Marszałkowskiej Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Do bójki doszło w centrum stolicy, przy ulicy Marszałkowskiej. W jej wyniku pokrzywdzony został mężczyzna, który odniósł poważne obrażenia.

Okoliczności tego zdarzenia badają śródmiejscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Postępowanie nadzoruje prokuratura.

"W związku z tym zdarzeniem policjanci ze Śródmieścia natychmiast podjęli stosowne działania. Zabezpieczyli materiał dowodowy oraz wykonali szereg czynności operacyjnych" - informuje młodszy aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Szukają informacji o uczestnikach bójki

Na stronie śródmiejskiej komendy opublikowane zostały wizerunki trzech młodych mężczyzn podejrzewanych o udział w bójce.

"Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzn prosimy o kontakt z policjantami" - apeluje mł. asp. Pacyniak. "Zapewniamy anonimowość" - dodaje.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami telefonów 47 723 91 30, 47 723 91 28 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PZ-2891/25. Kontakt z policjantami można także nawiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: krp1.kancelaria-wpz@ksp.policja.gov.pl

