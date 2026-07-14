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Śródmieście

Trzaskowski przedstawi nowych zastępców

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego zastępcy Karolina Bober i Tomasz Mencina oraz wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz podczas sesji Rady Warszawy
Rafał Trzaskowski o decyzjach po wybuchu afery w Szpitalu Południowym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
15 lipca Rafał Trzaskowski przedstawi dwóch nowych zastępców prezydenta Warszawy. Na tych stanowiskach są wakaty po niedawnej dymisji wiceprezydentek.

Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dymisje w związku z aferą w Szpitalu Południowym.

Renata Kaznowska nadzorowała m.in. sektory edukacji i ochrony zdrowia. Z kolei Aldona Machnowska-Góra odpowiadała za sprawy społeczne, kulturę i ochronę zabytków, zasiadała w radzie nadzorczej Szpitala Południowego.

Stołeczny ratusz poinformował we wtorek, że w środę, 15 lipca, Rafał Trzaskowski przedstawi osoby, które zastąpią zdymisjonowane urzędniczki. Kto to będzie? Na giełdzie nazwisk pojawiają się dwie dyrektorki‑koordynatorki pracujące w ratuszu. Jedna z nich to Joanna Popielawska, koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych miasta, która nadzoruje też m.in pracę biura marketingu, współpracy międzynarodowej i centrum komunikacji społecznej.

Drugą z zastępczyń prezydenta miałaby zostać Magdalena Młochowska - koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Szpitalna afera

Afera wybuchła po publikacjach na temat Dawida Kacprzyka, lekarza w trakcie specjalizacji, koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, radnego KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Prezydent Warszawy odwołał zarząd i radę nadzorczą szpitala. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki. Trzaskowski zapowiedział też odpolitycznienie rad wszystkich miejskich spółek.

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Tagi:
Polityka warszawska
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