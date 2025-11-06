Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Sporo remontów na warszawskich ulicach. Utrudnienia na Modlińskiej, Powstańców Śląskich, Słomińskiego

Tydzień bez tramwajów na Jelonkach
Ponad dwa miliardy złotych z KPO na inwestycje tramwajowe
Źródło: TVN24
Mimo że jesień w pełni, warszawski sezon remontowy wciąż trwa. W dniach 7-11 listopada drogowcy pojawią się na ulicach Bemowa, Białołęki, Ursynowa, Śródmieścia i Włoch, gdzie prowadzone będą kolejne prace modernizacyjne. W tym samym czasie na torach swoje roboty zaplanowali także tramwajarze.

Stołeczny ratusz zapowiedział zmiany w ruchu w kilku dzielnicach. Już od od czwartku, 6 listopada drogowcy pojawią się na Powstańców Śląskich przy Sterniczej.

Ulica bez tramwajów

Prace będą wiązały się ze zmianami w ruchu. W tym czasie tramwaje nie będą jeździły ulicami Powstańców Śląskich i Połczyńską pomiędzy Górczewską a Cmentarzem Wolskim. Inaczej będą kursowały linie: 10, 11 i 26. Z osiedla Górczewska do metra Młociny pasażerowie pojadą tramwajem 66, a od Klemensiewicza do Cmentarza Wolskiego autobusem linii Z10.

Prace planowo mają potrwać do połowy listopada.

Nowy asfalt i frezowanie

W piątek 7 listopada od godziny 22:00 do 5:00 w środę, 12 listopada zamknięte będą obie jezdnie ulicy Powstańców Śląskich - od Piastów Śląskich do około trzystu metrów przed ulicą Radiową. Kierowcy w tym czasie pojadą objazdem, który został wyznaczony ulicami: Radiową, Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych i Piastów Śląskich. Nadal będzie możliwość przejazdu przez skrzyżowanie z Wrocławską. Zmienią się jednak trasy autobusów linii: 112, 171, 184, N01 i N43.

"Także w piątek o godzinie 22:00 zaczną się prace na jezdni Modlińskiej w stronę Pragi-Północ – pomiędzy Mehoffera a Światowida. Roboty potrwają do środy, 12 listopada, do końca dnia. Do tego czasu kierowcy będą jeździli drugą nitką w obu kierunkach" - podaje w komunikacie Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Kierowcy pojadą ulicą Światowida. Remont obejmie również skrzyżowania ulic Modlińskiej ze Światowida oraz Mehoffera. Podczas asfaltowania autobusy linii: 126, 133, 152, 186, 509, 516, 518, N03, N13 i N63 pojadą objazdami.

Również dwujezdniowy odcinek pomiędzy ulicą Cieślewskich a zawrotką przed przystankiem autobusowym Zaplecze zyska nowy asfalt. W związku z pracami także od piątku od godziny 22:00 drogowcy będą pracowali na nitce w stronę Modlińskiej. Roboty zakończą się natomiast we wtorek o godz. 4:00. "Tego samego dnia, o godzinie 22:00 drogowcy rozpoczną frezowanie jezdni w kierunku Nieporętu. Druga część remontu potrwa do godziny 4:00 w sobotę, 15 listopada" - dodaje Dybalski.

To spowoduje przekierowanie na objazdy autobusów linii: 705, 735 i 736.

Frezowanie na jednej z głównych ulic

Ulicę Słomińskiego od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Dworca Gdańskiego również czeka frezowanie w ten weekend. Odcinek ten dla ruchu kołowego będzie zamknięty od piątku, 7 listopada, od godziny 22:00 do nocy z poniedziałku na wtorek, z 10 na 11 listopada. Objazd poprowadzi ulicą Okopową i aleją Jana Pawła II, do ulic Stawki i Andersa.

"Autobusy linii: 409, 500, N12 i N62 pojadą zmienionymi trasami" - zapowiada Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.

Ursynów, Włochy, Praga

Prace zaplanowane są także na Ursynowie. Tam w piątek, o 22:00 rozpocznie się wymiana nawierzchni pomiędzy Płaskowickiej a Panoramiczną. Ulica Rosoła zostanie zamknięta w obu kierunkach pomiędzy ulicami Płaskowickiej i Gandhi. Objazd poprowadzi ulicą Płaskowickiej, aleją Komisji Edukacji Narodowej i ulicą Gandhi. Autobusy linii: 166, 179, 319 i N37 zmienią trasy. Na wyremontowaną ulicę samochody wrócą w poniedziałek, 10 listopada, o godzinie 5:00.

"Przez tydzień nitka ulicy Hynka w stronę Łopuszańskiej będzie zamknięta od ulicy Żwirki i Wigury do alei Krakowskiej. Początek prac w piątek, 7 listopada, około godziny 22:00. Koniec w piątek, 14 listopada, o godzinie 22:00" - informuje Jakub Dybalski.

W tym czasie kierowcy będą jeździli w obu kierunkach drugą jezdnią. Autobusy linii: 141, 189 i 401 zostaną skierowane na objazd.

Podczas długiego weekendu, na ulicach pojawią się też tramwajarze. Będą oni naprawiać torowisko na rondzie Wiatraczna. Prace zaplanowano od soboty, 8 listopada (od godz. 0:15). Roboty zakończą się około 3:30 w środę, 12 listopada. W tym czasie z ulicy Wiatracznej kierowcy skręcą tylko w prawo, w Grochowską.

"Tramwaje będą normalnie kursowały między aleją Waszyngtona a pętlą Gocławek, ale linie: 3, 6 i 22 pojadą innymi trasami. Kursowanie składów linii 26 będzie zawieszone, a ich trasą pojadą autobusy Z-1" - wyjaśnia Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Przejście Marszałkowska-Złota
Mały krok dla Trzaskowskiego, duża zmiana dla Warszawy
Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście
Duże prace na dworcu, linię SKM podzielą na dwie części. Jak pojadą pociągi?
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

