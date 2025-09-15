Ktoś podszywa się w sieci pod metropolitę warszawskiego

"W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się fałszywe konta podszywające się pod metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Niektóre z nich wykorzystują wizerunek abp. Galbasa, aby wyłudzić pieniądze i dane osobowe" - napisała w komunikacie Archidiecezja Warszawska.
Zaznaczyła, że "każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Galbasa, jest oszustwem". Zaapelowała, aby "nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych".
"Warto zgłaszać fałszywe profile bezpośrednio do Facebooka poprzez funkcję »Zgłoś«" - dodała.
Jedyny oficjalny profil abp. Galbasa, zarządzany przez biuro prasowe archidiecezji warszawskiej, na Facebooku znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/biskupgalbas, a na platformie X: https://x.com/AbpGalbas.
