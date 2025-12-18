260 cudzoziemców musiało opuścić Polskę

Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

"190 cudzoziemców zostało doprowadzonych do granicy i przekazanych właściwym organom państw przyjmujących. W pozostałych 70 przypadkach cudzoziemcy przebywają obecnie w strzeżonych ośrodkach lub aresztach, oczekując na organizację doprowadzenia do kraju pochodzenia. Jest to związane między innymi z toczącymi się procedurami uchodźczymi lub obowiązującymi zakazami opuszczania terytorium Polski do czasu zakończenia określonych postępowań" - przekazuje w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wyjaśniła, że kluczową przesłanką do wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych była "działalność przestępcza, w tym udział w zorganizowanych grupach przestępczych, a także inne działania godzące w bezpieczeństwo i porządek publiczny".

Najczęściej te decyzje dotyczyły obywateli Ukrainy, Gruzji oraz Rosji.

Art. 302. Wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu 1. Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy: 9) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

We współpracy z innymi służbami

"Znacząca część realizowanych czynności prowadzona była z innymi służbami, w szczególności z Centralnym Biurem Śledczym Policji, Agencją Wywiadu, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przy wsparciu Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej" - zaznacza Dagmara Bielec. "Skuteczność podejmowanych działań jest również efektem szeroko zakrojonych czynności własnych, realizowanych między innymi w ramach ogólnopolskich akcji kontrolnych, bieżącego rozpoznania operacyjnego, typowania miejsc zbiorowego zakwaterowania cudzoziemców, w tym hosteli, a także systematycznej wymiany informacji ze Służbą Więzienną dotyczącej cudzoziemców opuszczających zakłady karne po odbyciu wyroków oraz przekazywania informacji przez policję" - dodaje.

