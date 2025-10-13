Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rembertów

256 ton na wiadukcie. Test zaliczony

Testy na wiadukcie w Rembertowie
Nowe przejścia przez tory na Grochowie i w Rembertowie (wideo z 06.07.2024)
Źródło: PKP PLK
Na budowany wiadukt w Rembertowie wjechało siedem ciężarówek, czyli łącznie aż 256 ton. Testy obciążeniowe zakończyły się sukcesem.

Na budowanym w Rembertowie wiadukcie, który przebiega nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową, przeprowadzono próby obciążeniowe. Testy statyczne i dynamiczne polegały na obciążeniu obiektu i sprawdzeniu, jak zachowa się konstrukcja.

"Po ułożeniu ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni, to kolejny krok do zakończenia inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym oraz skróci czas przejazdu przez tory w Rembertowie" - zaznaczył w komunikacie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Testy na wiadukcie w Rembertowie
Testy na wiadukcie w Rembertowie
Testy na wiadukcie w Rembertowie
Źródło: SZRM Warszawa
Testy na wiadukcie w Rembertowie
Testy na wiadukcie w Rembertowie
Źródło: SZRM Warszawa
Testy na wiadukcie w Rembertowie
Testy na wiadukcie w Rembertowie
Źródło: SZRM Warszawa
Testy na wiadukcie w Rembertowie
Testy na wiadukcie w Rembertowie
Źródło: SZRM Warszawa

Ponad 250 ton na wiadukcie

Podczas pierwszej próby na wiadukt wjechało siedem pojazdów ciężarowych – każdy o masie około 36,5 tony, czyli łącznie aż 256 ton. W czasie próby dynamicznej, na którą składały się po trzy przejazdy na każdym pasie ruchu, rozpędzona ciężarówka przejeżdżała po konstrukcji z prędkościami 10, 30 oraz 50 km/h. Jak wyjaśnił SZRM, czwarta próba przeprowadzona została przy prędkości 30 km/h i z użyciem progu, co pozwoliło sprawdzić reakcję konstrukcji na drgania, które zostały zmierzone i przeanalizowane.

"Kolejnym etapem było wykonanie testu statycznego, czyli zatrzymanie pojazdów w określonym miejscu, aby stworzyły nieruchome obciążenie konstrukcji. Takie działania pozwalają ocenić, jak wiadukt zachowuje się pod wpływem długotrwałego i stałego obciążenia oraz czy jego ugięcia i odkształcenia mieszczą się w założeniach przewidzianych projektem" - przekazał Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Testy zaliczone

Jak przekazał SZRM, próby obciążeniowe zakończyły się uzyskaniem pozytywnych wyników. Będą one elementem dokumentacji niezbędnej do wydania przez nadzór budowlany zgody na użytkowanie obiektu. Wykonawca prac, firma Intop Warszawa, wystąpi o nią po zakończeniu prac wykończeniowych na obiekcie.

Inwestycja, realizowana wspólnie przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ma być gotowa do grudnia 2025.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawaa.pl

Źródło zdjęcia głównego: SZRM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Remonty i utrudnienia w WarszawieInwestycje w WarszawieDrogi w Polsce
Czytaj także:
Dawny tor kolarski na Kamionku
Tor Orzeł będzie chroniony. Do powrotu kolarzy daleka droga
Piotr Bakalarski
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rasistowska napaść na 11-latka. Sprawca poszukiwany
Pożar samochodu w miejscowości Truskaw
Auto doszczętnie spłonęło, jedna osoba trafiła do szpitala
Wypadek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na kolei. Pociągi były opóźnione
Praga Południe
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza o "wyrywaniu chwastów" i "zrzucania napalmu"
Śródmieście
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
Mokotów
Jakub Iwaniec
Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
TVN24
Warszawskie Drzewo Roku
Warszawskie Drzewo Roku wybrane. Rośnie na Ochocie
Ochota
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
Śródmieście
Policja znalazła go na strychu
Był poszukiwany listem gończym. Policja znalazła go na strychu
Wypadek na Wisłostradzie
Czołowe zderzenie na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
Żoliborz
Wjechała w przystanek autobusowy
Pijana wjechała w przystanek. Nagranie
Nietypowa interwencja strażaków
Ptak utknął w kominie
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Koniec nielegalnego korzystania z wodociągów i kanalizacji
Wawer
Akcja piaseczyńskiej drogówki wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych
Hulajnogą w kilka osób i po przejściu dla pieszych
Tramwaje wróciły na Marszałkowską i Grójecką
Tramwaje wróciły na Marszałkowską. Ale to nie koniec prac
Śródmieście
Marsz w obronie Palestyny
"O godność dla Palestyńczyków". Marsz w Warszawie
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
"Z auta wypadli dwaj mężczyźni". Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny
Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu. "Wypuście ludzi z tego smrodu"
Bielany
Całodobowy sklep monopolowy
Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją
Potrącenie na Marymonckiej
23 osoby zginęły od początku roku w wypadkach w Warszawie
Śródmieście
Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie
Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur
Śródmieście
41. Warszawski Festiwal Filmowy
Światowe emocje i polskie akcenty. Wystartował 41. Warszawski Festiwal Filmowy
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Dwa samochody rozbite. Pięć osób w szpitalu, w tym dziecko
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Kiedyś był luksusowy hotel ze słynnym dansigiem. Nowy pomysł na kamienicę
Piotr Bakalarski
Śmiertelny wypadek na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie pieszego pod Sochaczewem
Warszawa. Inteligentna sygnalizacja będzie jeszcze inteligentniejsza
Chcą sterowania ruchem na "korytarzach" ulic, nie tylko na pojedynczych skrzyżowaniach
Komunikacja
Tramwaj z muzyką Chopina
"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"
Śródmieście
Do warszawskiego zoo przyjechała nowa mieszkanka – samica lamparta amurskiego
Zoo ma nową mieszkankę. "Najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek ssaków drapieżnych"
Praga Północ
Koncerty chopinowskie w Wilanowie
W muzeum, przed pałacem, w barze. Tu też posłuchasz Chopina
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki