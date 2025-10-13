256 ton na wiadukcie. Test zaliczony

Nowe przejścia przez tory na Grochowie i w Rembertowie (wideo z 06.07.2024) Źródło: PKP PLK

Na budowanym w Rembertowie wiadukcie, który przebiega nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową, przeprowadzono próby obciążeniowe. Testy statyczne i dynamiczne polegały na obciążeniu obiektu i sprawdzeniu, jak zachowa się konstrukcja.

"Po ułożeniu ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni, to kolejny krok do zakończenia inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym oraz skróci czas przejazdu przez tory w Rembertowie" - zaznaczył w komunikacie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Ponad 250 ton na wiadukcie

Podczas pierwszej próby na wiadukt wjechało siedem pojazdów ciężarowych – każdy o masie około 36,5 tony, czyli łącznie aż 256 ton. W czasie próby dynamicznej, na którą składały się po trzy przejazdy na każdym pasie ruchu, rozpędzona ciężarówka przejeżdżała po konstrukcji z prędkościami 10, 30 oraz 50 km/h. Jak wyjaśnił SZRM, czwarta próba przeprowadzona została przy prędkości 30 km/h i z użyciem progu, co pozwoliło sprawdzić reakcję konstrukcji na drgania, które zostały zmierzone i przeanalizowane.

"Kolejnym etapem było wykonanie testu statycznego, czyli zatrzymanie pojazdów w określonym miejscu, aby stworzyły nieruchome obciążenie konstrukcji. Takie działania pozwalają ocenić, jak wiadukt zachowuje się pod wpływem długotrwałego i stałego obciążenia oraz czy jego ugięcia i odkształcenia mieszczą się w założeniach przewidzianych projektem" - przekazał Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Testy zaliczone

Jak przekazał SZRM, próby obciążeniowe zakończyły się uzyskaniem pozytywnych wyników. Będą one elementem dokumentacji niezbędnej do wydania przez nadzór budowlany zgody na użytkowanie obiektu. Wykonawca prac, firma Intop Warszawa, wystąpi o nią po zakończeniu prac wykończeniowych na obiekcie.

Inwestycja, realizowana wspólnie przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ma być gotowa do grudnia 2025.