Motocyklista zderzył się z autem. Autobusy na objazdach

Zderzenie na Łukowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w środę po południu na ulicy Łukowskiej.

Na miejscy był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Motocyklista opatrywany jest w karetce. Toyota, która brała udział w wypadku, ma uszkodzony prawy bok - relacjonował reporter.

Na miejscu pracują policja i nadzór ruchu. Są utrudnienia. - Odcinek ulicy Łukowskiej jest zamknięty w obu kierunkach. Występują utrudnienia w kursowaniu autobusów. Są one zawracane i kierowane na objazdy - poinformował Mżyk.

Utrudnienia dotyczą autobusów linii 141, 158 i 182. Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, są one kierowane na objazdy:

- Linie 158 i 182 w obu kierunkach: … – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – … do swoich tras

- Linia 141 w obu kierunkach: … – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – Zamieniecka – … do swojej trasy