Motocyklista zderzył się z autem. Autobusy na objazdach

Do zdarzenia doszło w środę po południu na ulicy Łukowskiej.
Na miejscy był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Motocyklista opatrywany jest w karetce. Toyota, która brała udział w wypadku, ma uszkodzony prawy bok - relacjonował reporter.
Na miejscu pracują policja i nadzór ruchu. Są utrudnienia. - Odcinek ulicy Łukowskiej jest zamknięty w obu kierunkach. Występują utrudnienia w kursowaniu autobusów. Są one zawracane i kierowane na objazdy - poinformował Mżyk.
Utrudnienia dotyczą autobusów linii 141, 158 i 182. Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, są one kierowane na objazdy:
- Linie 158 i 182 w obu kierunkach: … – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – … do swoich tras
- Linia 141 w obu kierunkach: … – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – Zamieniecka – … do swojej trasy
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl