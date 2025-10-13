Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Wypadek na kolei. Pociągi były opóźnione

Wypadek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: tvnwarszawa.pl
W okolicy przystanku Warszawa Gocławek doszło do wypadku. W związku ze zdarzeniem jeden z torów został zamknięty. Występowały utrudnienia w ruchu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich.

"Z powodu wypadku z udziałem człowieka w pobliżu przystanku Warszawa Gocławek, na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników" - podano na profilu SKM Info.

O szczegóły zapytaliśmy w Polskich Liniach Kolejowych. - Do zdarzenia doszło o godzinie 11.45 pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. Doszło do najechania na osobę nieuprawnioną poza przejściami i przejazdami. W związku ze zdarzeniem ruch na jednym z torów wstrzymano, drugi tor był przejezdny. O godzinie 14.25 tor został ponownie otwarty, przywraca jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów - poinformował Karol Jakubowski z PLK.

Były utrudnienia

Utrudnienia dotknęły pociągi SKM S1 i KM na odcinku Warszawa Wschodnia <> Otwock. Pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogły być opóźnione do około 45 minut.

Możliwe były opóźnienia, odwołania i zmiany relacji pociągów. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM <-> ZTM na odcinku Warszawa Wschodnia – Otwock w obu kierunkach od godz. 12:30.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w WarszawiePociągi w WarszawiepociągiSKMKoleje MazowieckieUtrudnienia w ruchu
