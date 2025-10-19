Koniec betonowania na południowym wiadukcie Trasy Łazienkowskiej

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej (wrzesień 2024 r.) Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Rozbiórka południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej ruszyła wiosną tego roku. Od kwietnia drogowcy budują go od nowa. "Wykonane zostały pale, a na nich ławy fundamentowe. Następnie wybudowano jedenaście dwusłupowych podpór, dwa przyczółki oraz płytę wiaduktu, na której prowadzone są prace izolacyjne" - informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Urzędnicy zapowiadają, że po ukończeniu izolacji, rozpocznie się wykonywanie pierwszej warstwy nowej nawierzchni.

Przebudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Obecnie na placu budowy montowane są krawężniki, wykonawca przygotowuje też zbrojenie kap chodnikowych. Równolegle zajmuje się także południową jezdnią alei Stanów Zjednoczonych oraz budową ekranów akustycznych na odcinku od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej. W ramach inwestycji przebudowywane są sieci teletechniczne i oświetlenie drogowe.

Przebudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Szerszy zakres inwestycji i wydłużony termin

To kolejny etap przebudowy wiaduktów praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej. Kierowcy korzystają obecnie z północnej nitki, która została odnowiona i oddana do użytku w lutym tego roku. W czerwcu drogowcy otworzyli także nowo wybudowaną jezdnię północną alei Stanów Zjednoczonych i przekierowali na nią ruch z jezdni południowej, aby rozpocząć jej modernizację.

Przebudowa alei Stanów Zjednoczonych Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Początkowo plan inwestycji zakładał, że oprócz przebudowy wiaduktów, w alei Stanów Zjednoczonych zostanie wyłącznie wymieniona nawierzchnia. "Zły stan podbudowy jezdni wymagał jednak poszerzenia zakresu inwestycji oraz opracowania i wdrożenia projektu zamiennego" - tłumaczy SZRM. To spowodowało, że przesunął się pierwotny termin zakończenia prac. Obecnie planowane jest ono na lipiec 2026 roku.

Trasa ma już 51 lat

Wiadukty nad ulicami Paryską i Bajońską powstały w 1974 roku jako część Trasy Łazienkowskiej. Ich przebudowa była konieczna z powodu ich złego stanu technicznego.

Za modernizację Trasy Łazienkowskiej odpowiada Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Na jego zlecenie prace prowadzi firma Warbud. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ponad 101 milionów złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

