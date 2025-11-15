Nawrocki: dlatego odmówiłem nominowania 46 sędziów Źródło: Zdjęcia organizatora

Wpis był odpowiedzią na post profilu "Łączy nas piłka", prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ten oryginalny zawierał zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego z synem na Stadionie Narodowym podczas piątkowego meczu Polska-Holandia.

Użytkownik odpowiedział, udostępniając fotografię, na której widać pistolet trzymany w dłoni. Towarzyszyło jej zdanie: "do zobaczenia Karolku". Wpis został już usunięty, ale jego screen bez problemu można znaleźć w mediach społecznościowych.

Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym Źródło: Piotr Nowak/EPA/PAP

Sprawą zajmuje się policja

W sobotę warszawska policja poinformowała, że zajmuje się tą sprawą.

"Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie 'X' podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku" - zapewniła KSP.

"W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście – fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych" - dodała komenda.