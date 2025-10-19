Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Południe

Pogrzeb profesora Adama Strzembosza. Spocznie w rodzinnym grobie na Powązkach

Profesor Adam Strzembosz
Zmarł profesor Adam Strzembosz
Źródło: TVN24
Profesor Adam Strzembosz, wybitny prawnik, autor licznych publikacji naukowych i książek, zostanie pochowany na Starych Powązkach. Jego syn poinformował, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 22 października. Poprosił też, aby zamiast przynoszenia kwiatów, wesprzeć Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku.

Profesor Adam Strzembosz zmarł 10 października, miał 95 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w środę, 22 października. Jego syn Piotr Strzembosz przekazał za pośrednictwem serwisu X, że msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 12.30 w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 365. Poprzedzi ją różaniec w intencji zmarłego o godz. 12.00.

Następnie ciało zmarłego zostanie przewiezione na Stare Powązki, gdzie sprzed bramy VI nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

"Zamiast kwiatów zachęcamy do wsparcia Ośrodka Preadopcyjnego - Fundacja Rodzin Adopcyjnych w Otwocku. Po mszy wolontariusze będą zbierać datki do puszek" - dodał syn profesora.

Profesor Adam Strzembosz
Profesor Adam Strzembosz
Źródło: PAP/Wojciech Pacewicz

Wybitny prawnik, wiceminister, prezes Sądu Najwyższego

Portal Więź poinformował, że profesor Adam Strzembosz odszedł w nocy z czwartku na piątek (10 października). Był nestorem polskich prawników, profesorem nauk prawnych oraz nauczycielem akademickim, głównie związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Był nie tylko wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990), ale także pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu (1990-1998), również przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa (1994-1998).

Został odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Wielkim Polonia Restituta oraz Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego.

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojciech Pacewicz

