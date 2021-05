"W pralni na Gocławiu doszło do awantury między ojcem i synem". Prokuratura szuka świadków

Prokuratura podała w sobotę nowe fakty w sprawie piątkowej akcji przy Bora-Komorowskiego, gdzie policja zatrzymała napastnika i znalazła ciało jednej osoby. Poinformowała, że dwóch mężczyzn, między którymi doszło do awantury, to ojciec i syn. Młodszy pozostaje w szpitalu w śpiączce. Śledczy nie mogą go jeszcze przesłuchać.

Skrzeczkowska przekazała również, że drugi z mężczyzn pozostaje w szpitalu, w stanie ciężkim, ale stabilnym. Jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej i nie można go przesłuchać. Jest pilnowany przez policję. Formalnie nie jest więc jeszcze zatrzymany. Prokuratura potwierdziła również, że to syn ofiary.

Oprócz nich, w pralni pracowała jeszcze jedna osoba. Skrzeczkowska oceniła, że za wcześnie, by mówić o przyczynach sporu między mężczyznami. Zdradziła, że prokuratura ma wiedzę, iż młodszy mężczyzna mógł leczyć się psychiatrycznie, ale będzie to weryfikowane. Poinformowała, że trwają ustalenia, co do sekwencji zdarzeń. Został zabezpieczony monitoring.